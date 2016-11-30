المدن الصناعية الأربع تنفض غبار الأزمة وتعاود الانتعاش المتسارع

دمشق-ميادة حسن:

تعاود المدن الصناعية انتعاشها تدريجياً وبشكلٍ متسارع باتجاه إعادة ترتيب البنى المهيئة لبيئة استثمارية جاذبة للرساميل، وتظهر الأرقام الرسمية قدراً عالياً من التعافي من الآثار التي خلّفتها سنوات الحرب على سورية.

وذكرت تقارير أعدتها وزارة الإدارة المحلية أن عدد المنشآت الاستثمارية التي تمّ تأسيسها في المدن الصناعية الأربع بلغت 6911 منشأة، منها 2623منشأة قيد الإنتاج، بحجم استثمارات بلغ 601.157 مليار ليرة سورية، محسوباً على أساس القوة الشرائية لليرة في عام 2011، وهو ما يزيد عن 6000 مليار ليرة سورية بسعر الصرف الحالي، ووفّرت هذه المدن 125.720 فرصة عمل، أما الإيرادات الاستثمارية التراكمية فقد بلغت 35.350 مليار ليرة، بينما بلغ مجموع الإنفاق التراكمي على تنفيذ البنية التحتية والاستملاك في المدن الصناعية 38.202 مليار ليرة سورية.

وفي رصد تطوّر حجم الاستثمارات الإجمالي في المدن الصناعية الأربع أظهرت التقارير أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية بأسعار الصرف ما قبل الأزمة بلغ 111.773مليار ليرة سورية للمنشآت قيد الترخيص، و195.293 مليار ليرة سورية للمنشآت قيد الإنشاء، و294.091 مليار ليرة سورية للمنشآت المنتجة، أما عدد المعامل التراكمي الفعلي قيد البناء وقيد الإنتاج في المدن الأربع فقد بلغ 5001 معمل موزعة إلى 1894 معملاً قيد الإنتاج، و3107 معامل قيد الإنشاء، وجاء في التقرير أن عدد فرص العمل الإجمالي في بناء وتشغيل المعامل في المدن بلغ 87959 فرصة عمل، ماعدا العاملين الذين يعملون في مشاريع تنفيذ البنية التحتية من القطاعين العام والخاص.