روسيا تؤكد دعمها للتسوية السياسية: الجيش الليبي يدافع عن استقلال بلاده

في معرض تعليقها على نتائج زيارة قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى موسكو، أكدت وزارة الخارجية الروسية دعم روسيا لعملية التسوية السياسية في ليبيا.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أمس، بشأن المحادثات التي جمعت حفتر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية: إن الحديث تركّز على تطور الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا، مع التشديد على ضرورة تكاتف جميع الليبيين لمحاربة التنظيمات الإرهابية في كامل أراضي البلاد، كما لفتت موسكو مجدداً إلى أهمية مواصلة الحوار الليبي الشامل من أجل ضمان وحدة البلاد والحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، وأضاف البيان: إن موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة في دفع العمليات السياسية إلى الأمام بشكل ناجح، وذلك عبر إقامة الاتصالات مع مختلف القوى السياسية الليبية، ووصفت الوزارة المشاورات بين حفتر وبوغدانوف بأنها كاملة ومفصلة.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي: إن الجانب الروسي يدعو دائماً إلى البحث عن سبل للمصالحة الوطنية في ليبيا بمراعاة القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن الدولي، ولفت إلى أهمية تبادل التقييمات حول هذه الأمور، وخاطب حفتر قائلاً: إننا نقيّم دوركم في الدفاع عن استقلال الدولة ووحدة أراضيها، ونرى عمق تفهمكم للروابط دفاعاً عن السيادة وضرورة سحق الإرهابيين.

وفي سياق متصل أكد دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي أن موسكو على اتصال بقائد الجيش الليبي في إطار مساعيها لإقامة علاقات مع مختلف ممثلي القوى السياسي الليبية.

وفي معرض الإجابة عن سؤال للصحفيين إثر المحادثات في مقر الخارجية الروسية أشاد حفتر بالدور الروسي فيما يخص الدفاع عن حقوق ليبيا في الأمم المتحدة، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة رفع حظر توريد الأسلحة المفروض على بلاده، وأعرب عن أمله في تسوية هذه المسألة قريباً، نظراً لوجود تفهم لاحتياجات ليبيا التي تقاتل الإرهاب الذي هو عدو للعالم برمته، وأردف قائلاً: إننا نقوم بواجبنا، لكن إمكانياتنا متواضعة.

وكان حفتر قد أكد خلال محادثاته مع لافروف أن الشعب الليبي وجيشه يقيّمان عالياً الدعم الروسي فيما يخص تسوية الوضع في ليبيا، وأكد أن الجانب الليبي يريد أن تكون له دائماً علاقات طيبة ومصيرية مع روسيا، ودعا إلى إعطاء دفعة جديدة لإحياء هذه العلاقات.

أما السفير الروسي لدى طرابلس إيفان مولوتكوف فقد كشف أن حفتر ناقش مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو موضوع توريد أسلحة روسية إلى ليبيا، وتابع أن القائد العام للجيش الليبي اجتمع أيضاً مع أمين عام مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، مضيفاً أن الموضوع الرئيسي للمحادثات الروسية الليبية يتعلق بسبل مساهمة موسكو في تعزيز وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وكالات