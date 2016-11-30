في اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. تأكيد على الثوابت والحقوق

أحيت الفصائل والقوى والهيئات والمنظمات الفلسطينية، أمس، “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، مؤكدة تمسّكها الكامل بالحقوق الوطنية والتاريخية في فلسطين.

وفي كلمة ألقاها باسم الفصائل الفلسطينية، على مدرج اتحاد الكتاب العرب في دمشق، أكد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد تمسّك الشعب الفلسطيني بحق العودة وتقرير المصير، وبخياراته الوطنية في المقاومة والانتفاضة حتى استعادة كل شبر من أرض فلسطين.

في السياق ذاته أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المسلوبة منذ العام 1948 على الأرض التي اغتصبتها “إسرائيل” منه جوهر إنساني لا يجوز التراخي في الدفاع عنه حتى لا تظل العدالة الدولية عرضة لاستباحة الأقوى على هذه الأرض، فيما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، نبيه بري أن القضية الفلسطينية تبقى بوصلة الشعب العربي والقضية الأولى حتى ينتصر الحق على الباطل وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف بري في بيان: “إن الاتحاد البرلماني العربي إذ يؤكد حق الشعب العربي الفلسطيني المظلوم والمضطهد على أرضه المسلوبة، فإنه يدعو لعودة اللاجئين إلى أراضيهم وفق نص قرار الأمم المتحدة

لحق العودة رقم 194 وأن يسترجعوا ممتلكاتهم التي سلبت”، وأضاف: “يشدد الاتحاد البرلماني العربي على ضرورة العمل على قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ليكون لهذا الشعب وجوده الحر المستقل كسائر شعوب الأرض، فما من شعب محتل على وجه البسيطة سوى الشعب الفلسطيني”، وأكد أهمية التضامن وضرورته مع الشعب العربي الفلسطيني ونبذ الخلافات والسعي الحثيث لذلك في كل المحافل والمنتديات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والاقليمية والعالمية ليكون يوم صرخة بوجه الظلم والاحتلال بهدف التأثير على العالم وعزل المحتل الإسرائيلي ليرضخ أمام الحق وينصاع له.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برقية وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف روسيا المبدئي بشأن القضية الفلسطينية، وهنأه باليوم العالمي للتضامن مع فلسطين، مؤكداً الموقف الروسي المبدئي الداعم لإيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية المعترف بها ما سيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قادرة على الوجود في حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام مع جيرانها. ودعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني من كل عام، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم نفسه من عام 1947 الذي أصدرت فيه الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين.