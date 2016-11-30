“جريمة تقسيم فلسطين ما بين الواقع والقانون الدولي” في ندوة بدمشق

دمشق-وسام إبراهيم:

صادف يوم أمس ذكرى إصدار هيئة الأمم المتحدة عام 1947 قراراً جائراً بتقسيم فلسطين، وفي هذه المناسبة أقامت اللجنة التحضيرية السورية-الفلسطينية للحملة العالمية ضد جريمة وعد بلفور المشؤوم، بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب وفرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سورية، ندوة سياسية في كلية التربية بدمشق تحت عنوان “جريمة تقسيم فلسطين ما بين الواقع والقانون الدولي”.

وشدد المستشار رشيد موعد، قاضي محكمة الجنايات سابقاً، في محاضرته، على زيف الوجود الصهيوني في فلسطين التاريخية مؤكداً أن هذا الكيان مبني على الباطل، وأن جريمة قرار تقسيم فلسطين خطأ تاريخي ارتكبته الأمم المتحدة بحق الشعب الفلسطيني، وهو ولادة غير شرعية في القانون الدولي، ولا بد أن ينطق التاريخ في يوم من الأيام ليعطي الحق لأصحابه.

وقال موعد: إن “كبرى جرائم العصر حدثت حين أصدرت هيئة الأمم المتحدة القرار رقم 181 بتقسيم فلسطين”، مستعرضاً أبرز المرتكزات التي بنى عليها الصهاينة كيانهم ممثلة في المؤتمر الصهيوني الأول في بال بسويسرا، ومن ثم وعد بلفور، ثم اتفاقية “سايكس بيكو”، ولاحقاً قرار التقسيم، والذي جاء خرقاً لأحكام المادتين الأولى، والثالثة والسبعين، من ميثاق الأمم المتحدة، لأنه أولاً حرم الشعب العربي الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وثانياً أساء إلى مصالح الشعب بفرض قرار عليه بتقسيم وطنه، لذلك فهذا القرار من الوجهة القانونية باطل.

وتابع موعد: ” الكيان الصهيوني يراهن على أن الكبار يموتون والصغار ينسون.. فثبت العكس، فالصغار هم أشد انتماءً وعزيمة، ويستحضرون دائماً ذاكرة فلسطين، ولا ينسون أن العدو الصهيوني هو عدوهم، وختاماً: “سنعيد النظر بهذه القرارات، بإقامة دعاوى قضائية لدى المحافل المختصة في الأمم المتحدة وغيرها، لإبطال قرار التقسيم”.

كما أكد رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية لمناهضة العدوان على سورية والمقاومة أكرم عبيد أن “قرار التقسيم جاء ممن لا يملك لمن لا يستحق من شذّاذ الآفاق والعصابات الصهيونية المجرمة”، وأضاف: إن القرار 181 لم يكن معزولاً عمّا صدر قبله من القرارات والمؤامرات الدولية التي حاكتها الدول الاستعمارية، وفي مقدّمتها بريطانيا وفرنسا، عبر اتفاقية “سايكس- بيكو” التي قسّمت الوطن العربي بشكل عام، وسورية بشكل خاص، ثم توّجت هذه الاتفاقية بقرار ظالم وجائر هو وعد بلفور، ثم جاء بعدها قرار تقسيم فلسطين، ولفت إلى أن فلسطين هي القضية الأساسية للعرب، ما يجري في سورية اليوم هو الوجه الآخر لما يجري في فلسطين ويخدم بشكل أساسي الكيان الصهيوني منوّهاً ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته في معركته ضد الإرهاب.

وفي المداخلات ناقش الحضور خلفيات وعد بلفور ما جره من ويلات على الشعب الفلسطيني، مؤكدين أهمية استمرار المقاومة بكل أشكالها لاسترداد الحق المغتصب، ومن ضمنها معركة الأمعاء الخاوية، التي يتحدّى بها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال ممارسات الكيان الصهيوني اللاإنسانية.

حضر الندوة رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور محمد مصطفى ميرو وفعاليات حزبية وفلسطينية ودينية.