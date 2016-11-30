“شيطان المسرح” عرض يحمل هموم الحياة وانكساراتها

حمص ــ نزار جمول

قدم المخرج حسين الناصر في عرض “شيطان المسرح” مع فرقة فرع جامعة البعث لاتحاد الطلبة، عرضاً بانورامياً بطريقة المونو دراما بشخصيات متعددة ومشاهد منفصلة، وحاول من خلال هذه الشخصيات الخمس أن يزاوج بين المشاهد من خلال قصص مختلفة لكل شخصية انتقاها من الحياة العامة، التي تمتلئ بالهموم والانكسارات “الممثل ـ الخياطة ــ راقص الميلوية ــ الشحادة ــ كشاشة الحمام” لكنها التقت جميعها عند مفترق طرق الحياة. وقدم الممثلون الشباب الخمسة من طلاب جامعة البعث أدوارهم بأداء احترافي لم أظهرهم مخضرفين في الفن المسرحي، وليسوا من الهواة، فتغلبت موهبتهم على خبرتهم وأوصلوا ما أرادوا إيصاله ببساطة وسلاسة للمتلقي، فالمشهد الافتتاحي للعرض عبّر عن حالة الشخصيات التي سيحملها العرض من خلال راقص الخفاش الذي ترجم برقصته الخراب الذي يسكن الشخصيات في مكنونات نفسها، والقصص الخمس التي قدمها الممثلون حاولوا من خلالها إيصال الفكرة الرئيسية للعرض بالرغم من التباين في الأداء الذي يعتبر جيداً في عرض مسرحي بدا محترفاً من خلال الانسجام بين كل عناصر العرض، بدءاً من الممثلين وصولاً إلى عازف البيانو والمغنية.

باختصار.. استطاع هذا العرض أن يصل بالمتلقي إلى ما أراده من خلال خراب النفوس وانكساراتها، والهجرة والمعاناة التي فرضتها هذه الحرب التي صدرها الإرهاب وأعداء الحياة.

وقد وفق المخرج في توظيف الإضاءة والفضاء المسرحي بما يخدم العرض، أما بالنسبة لأصوات قرع الطبول فلم يكن موفقاً فيها، والأحرى به أن يستخدم مؤثرات طبيعية يعيشها الناس مثل الصواريخ والقذائف التي تعبر أكثر عن لحظات الحرب.