عروض سينمائية في مهرجان اللاذقية الثقافي

اللاذقية – مروان حويجة

احتفى مهرجان اللاذقية الثقافي الثاني ضمن فعاليات تأسيس وزارة الثقافة بالفن السابع حيث قدم لعشاق هذا الفن ثلاثة عروض سينمائية في صالة دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية من إنتاج المؤسسة العامة للسينما وهي: العاشق للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، يستحضر فيه مخرج سينمائي ذاكرة طفولته وبدايات نشأته ويقدّم الفيلم مقاربة واقعية للتحولات النفسية والعاطفية والاجتماعية والحياتية التي تتجلى معاناة حقيقية بعد الانتقال من القرية إلى المدينة وما رافقه هذا الانتقال من ضغوطات وأعباء متشعبة ألقت بظلالها المباشرة والمؤثرة على مجمل جوانب الحياة. فيما رصد فيلم “سوريون” للمخرج باسل الخطيب الحرب على سورية وتداعياتها على الحياة اليومية وإرادة المواطن وتصميمه على مواجهة الحرب بتمسكه بتراب أرضه ووطنه وحرصه على القيم الاجتماعية والوطنية والإنسانية التي نشأ عليها والتي تشكل إرثا له لا يفرّط به أيا كانت الضغوط والتحديات، والاستعداد للدفاع عن سورية وافتدائها بالدم والروح وهذا ما يجسده الجندي العربي السوري ببطولاته وتضحياته. أما فيلم بانتظار الخريف لجود سعيد بالمشاركة مع عبد اللطيف عبد الحميد وعلي وجيه وسماح القتال فهو بحث عن الفرح وتكريس لإرادة الحياة رغم ظروف الحرب على سورية، وهذا الواقع تعايشه لاعبات الفريق الرياضي بمختلف جوانبه وأوجهه وبكل تداعياته بلا أي تردد، فيقدمن نموذجا واقعيا عن مواجهة بين ثقافتين: ثقافة الحياة في مواجهة ثقافة الظلام والموت، والدفاع المستميت عن ترسيخ ثقافة الحياة ليبقى الوطن صامدا شامخا أبيا.