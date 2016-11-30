القبّاني والمسرح العربي في مسارح السويد

ألقى الأديب ملكون ملكون في المسرح الملكي للدراما بستوكهولم محاضرة هي الأولى من نوعها عن تاريخ المسرح العربي، باللغتين العربية والسويدية، بحضور جمهور سويدي وعربي، لتكون الخطوة ناجحة ومميزة، سيقاس عليها في قادمات الأيام لنشر الثقافة العربية في السويد وغيرها من الدول الأوربية. وقد بّين الأديب ملكون أنه تم استعراض تاريخ المسرح العربي من خلال الرّواد المؤسسين “مارون النقاش، أحمد أبو خليل القباني، يعقوب صنوع، جورج أبيض” وتسليط الضوء على معاناة الحركة المسرحية العربيّة من النظرة ضيقة الأفق من قبل المؤسسات الدينية حينها والفكر الديني الذي كان يرى في الفن بدعة وضلال، بعد ذلك تمّ تقديم مشهد مسرحي من مسرحية “سهرة مع أبي خليل القباني” للكاتب سعد الله ونوس، وأدى الأدوار مجموعة من الكوادر الفنية الوطنية، وجسد المشهد حواراً بين أبو خليل القباني والشيخ سعيد يحاول فيه القباني إقناع الشيخ سعيد بوجهة نظره أن الفن لا يخالف تعاليم الدين.

واختتمت المحاضرة بعزف على العود وغناء من الفنان “عماد القاسم” قدم فيه وصلة غنائية من الأغاني التي ألفّها ولحّنها أبو خليل القباني.

عبد العظيم العبد الله