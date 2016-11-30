سيفٌ قديم, وصورةُ جد!؟

د. نهلة عيسى

بداية أسبوع, يبدو في ظاهره عادياً, الدنيا شتاء, والبرد مشدود بالمسامير, والجبهات مرصودة بالنواطير, والخفافيش مسماة بأسمائها, والقلب معلق بفخين, أيسر على أمل اليسر, أيمن وخوف من يتم, والسؤال حائر بين أين المفر؟ وأين المقر؟ والعين لا تتوقف في صحف اليوم إلا أمام العناوين, دون أن يطرف الجفن, ووحدها الصفحة قبل الأخيرة أجالس كلماتها المتقاطعة, فتعود لي الحيوية, وبعض المتعة العرضية, إذا ما أتممت الحل, ثم بعد ذلك أدخل في السأم, أن هذا هو العالم المتبقي لنا!.

بغتة على غير العادة, وخارج دائرة الطباشير المرسومة في أحداقي منذ ست سنين, يصل أذني صوت بلا موت, وتصل عيني.. نور لا تنتمي للشمس, بدر لا ينتمي ليثرب, بل لحلب, بغتة فر المتباكون على دم عثمان باتجاه آل عثمان, ولم يعد أطفالنا يتفيأون قسراً تحت سيف ابن هند, ربما قامت الريح عليهم بالرد؟ لا .. المنادي حمل الخبر اليقين: لا ريح, ولا صرصر, نواطير الدار, عادوا للدار, أعادوا صورة الجد إلى الحائط, وعلقوا فوق الصورة سيفه الأثير, الذي كان يسميه مفتاح فلسطين, ثم خاطبوا الصورة, في عمقها الجد: اشهد لنا, أننا لم ننم, ولم نقف بين “لا” و”نعم”, عندما تعلق الأمر بك.

بغتة, بل لماذا بغتة؟ لا فجأة فيما هو طبع, نواطير الدار.. أحفاد القسّام, أجيال الألم والحروب, كبارهم لم يروا القدس إلا صور, لكنهم صاغوا النصر في تشرين, وصغارهم لم يروا الجولان إلا صور, لكنهم يخجلون أن يكونوا أقل من تشرين, ويدركون أن الطريق إلى حلب, طريق إلى فلسطين, رغم أن “السادات” لم يمت منذ ذاك التشرين, وحتى هذا التشرين, من قال أن الخيانة تنجب غير الخيانة !؟.

سيف الجد على الحائط مبتسماً, وصورته في ثياب الركوب تبكي: أنها رغم ثقوب الرصاص في الحائط, قد عادت لمنزلها, وأن الحروف التي يتألف منها اسم ما ضاع من الوطن.. تقل, وأن أسماء من مات من أجله.. تزيد! دخل الجد مثلي شراك الفخين, هل يمد يد الفرح للقادمين المهنئين, أم يمد يد الوجع للعظام التي ما استكانت, وكانت رجالاً!؟.

ترى ماذا ستفعل يد الجد؟ أي شراك ستخوض, ولائحة من ماتوا من أجله فيها الأخ والحبيب, والابن والابنة, هل ينعيهم في الصفحات الداخلية للجرائد ذات العناوين؟ أم يكتب أسماؤهم في كتب المدرسة؟ أم يقلد ذويهم الأوسمة والنياشين؟ ماذا ستفعل يد الجد؟ وهو يعرف بحكم الخبرة الغابرة على حائط المنزل, أن الغبار سيتوالى على صور الشهداء, وأن عوامل التعرية بحكم السنين ستتآكل الأسماء, ملايين ماتوا في الحروب العالمية, لم يبق اسم لشهيد, لكن بقيت الأوطان, وهذا العزاء.

سيف الجد عاد حيث كان, وصورته على الحائط, المواجه لقلعة سيف الدولة, وما بين السيفين, سيوف تواجهت ودماء سالت, وسوف تسيل, وأرامل في حداد, وغبار وضباب سيتوالى على صور الشهداء, لكن لا أحد بعد اليوم سيجرؤ أن يخفض العلم الذي رفعته الجماجم التي ردت صورة الجد, ولا أحد سيجرؤ على مد اليد ليحول العظام التي كانت رجالاً, موائد لتواقيع سلام كاذبة, لا أحد سيجرؤ بعد اليوم على مد اليد على حلب.