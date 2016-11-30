“الموناليزا” لوحة الغموض لدافنشي

دعي ليوناردو دافنشي بـ”عبقري عصر النهضة”، بفضل مواهبه التي امتدّت أبعد من أعماله الفنية، فهو لم يرَ الفجوة بين العلم والفن، فقد عرف بالفنان الرائد وصاحب الفكر بأعماله الدائمة مثل لوحة “العشاء الأخير” و”الموناليزا”، وقد وصفه المنتقدون بالمحلل والباحث والرسام والمبدع والفيلسوف لحظة رسمه لتلك اللوحة.

“الموناليزا” هي لوحة دافنشي الأكثر شهرة في العالم كله، فهي تشكل مزيجاً بين الطبيعة والبشر، متجاوزة كل الحدود التقليدية، حيث جمع الفنان بين مشاعر الحزن والفرح في اللوحة، فبينما كانت الموناليزا تبتسم من أجل الصورة، كان هناك شيء من الحزن في عينيها، وكأن المبدع رسم روحاً بلا جسد في اللوحة، وقد قال مؤرخ الفن في جامعة كولومبيا جيمس بيك: إن “دافنشي في لوحة الموناليزا حوّل الروح الإنسانية إلى عظمة ملكية”.

ارتبطت “الموناليزا” باسم الفنان دافنشي على مر العصور، وأهم ميزاتها هي الابتسامة الغامضة التي تُزيّن وجهها، فقد ظل تفسيرها غامضاً حتى اليوم، رغم تعدّد النظريات حولها، فمنهم من قال إنها ابتسامة والدته، وبعضهم قال إنها تعود لعواطف “الموناليزا” المعقّدة في تلك اللحظة، بينما قال آخرون إن ليوناردو كان يستأجر مهرجاً ليُبقيها مبتهجة طوال الوقت. لكن ليس هذا ما يجعل اللوحة فريدة من نوعها فقط، إذ إن الأسلوب المميز الذي استخدمه دافنشي في رسمها لم يكن معروفاً في ذلك الوقت، بل كان أحد التقنيات الثورية في عالم اللوحات الشخصية، حيث اعتاد الرسامون على تصوير الأشخاص من جانب واحد فقط، وهو ما كان يجعل اللوحة مسطّحة لا حياة فيها، أما دافنشي فقد استخدم التجسيم لأول مرة، واعتمد على الإسقاط المتوسط الذي يضم كلاً من الجانب والأمام، وتتميّز هذه اللوحة بحجمها الصغير مقارنة مع غيرها من اللوحات الفنية.

تعتبر “الموناليزا” ثروة، ولا تزال معلّقة في متحف اللوفر في باريس، محفوظة وراء زجاج مضاد للرصاص، ويتجه الجميع من أجل مشاهدتها ومشاهدة الإبداع الذي وضعه ليوناردو دافنشي في اللوحة.

جمان بركات