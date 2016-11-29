منذ حوالي ثمان سنوات أقدمت وزارة التعليم العالي على خطوة لم تكن موفقة أو محسوبة بدقة، لأنها تركت في ذاك الوقت وما تزال آثاراً سلبية دفع ثمنها الطلبة السوريون الدارسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، وما زالوا يكتوون بنار ذاك القرار الذي وصفوه حينها “بالغريب العجيب” الذي جاء من دون سابق إنذار كالضربة الصاعقة التي ضيعت مستقبل الكثير من الطلبة الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي!.

تلك الخطوة تمثلت بإلغاء مديرية الإشراف التي كانت كالمظلة الآمنة التي يتفيأ بظلها أكثر من 18 ألف طالبة وطالب كانوا حين إلغائها يتابعون دراستهم بأمان في عديد البلدان العربية والأجنبية.

اليوم وخصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة أصبح الطلبة السوريون مشتتين إلى حد كبير والدليل أن أغلبهم قد يقع في شباك سماسرة الجامعات الوهمية ولن يكتشف ذلك إلا حينما يصل إلى بلد الجامعة المزعومة التي رسم لها أحلاماً وردية لكنه استفاق على سراب!.

لم تكن مهمة المديرية تنحصر فقط بإرشاد الطالب للتسجيل في جامعة معترف بها، وإنما كانت تتابع كل أخباره وتحاول حل كل مشكلاته مع جامعته ليكون على بيّنة من كل التفاصيل التي تتعلق بحياته الجامعية، كما كانت تساعده بتجديد جواز سفره وبتأجيله عن خدمة العلم طالما هو طالب يدرس في الجامعة، وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق بدراسته.

بالمختصر، مبعث العودة للكتابة عن المديرية الملغاة هو أن المطالبة بعودتها كانت واضحة في غالبية المؤتمرات الطلابية للفروع الخارجية للاتحاد الوطني لطلبة سورية التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية من هذا الشهر.

هو بلا شك مطلب حق، لكن الغريب أن “التعليم العالي” لا تعير رغبات الطلبة أي اهتمام، علماً أن ذلك لا يكلفها أي شيء، عدا عن أن مديرية البعثات العلمية وحتى العلاقات الثقافية بالوزارة لا يمكنهما القيام بذلك نظراً لانشغالهما بالطلبة الموفدين أو المنح الدراسية التي تقدم للطلبة السوريين بموجب الاتفاقيات الثقافية الموقعة مع العديد من الدول الصديقة كالصين وإيران وروسيا وبعض الدول العربية مثل الأردن وسلطنة عمان.

لا نعتقد أن الأمر صعب، نظراً لأهميته في ظل وجود عشرات الآلاف، بل وأكثر بكثير من السوريين يدرسون في الخارج ويحتاجون للأمان العلمي لشهاداتهم حتى لا يقال لهم بعد خمس أو ست سنوات “آسفين شهاداتكم غير معترف بها”.

غسان فطوم