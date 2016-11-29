(3899) قضية و(4842) متهماً.. وإجراءات متقدمة لمكافحة متلازمة الإرهاب “المخدرات”

دمشق- البعث

كشف مدير إدارة المخدرات في وزارة الداخلية العميد رائد خازم عن اعتماد إجراءات ووسائل متقدمة وحديثة، ستتخذها وزارة الداخلية من أجل مكافحة المخدرات والمتاجرة بها، للحدّ من الظاهرة الخطيرة المتلازمة مع الإرهاب، مشيراً في تصريح لـ”البعث” إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية وتعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة بوجود الدعم من كل فئات المجتمع، وخاصة فئة الشباب المستهدفة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية.

وبيّن مدير الإدارة خلال الندوة التي أقامتها وزارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد الطلبة أن عدد قضايا المخدرات منذ بداية العام الحالي ولغاية 18/11/2016 بلغ 3899 قضية وعدد المتهمين 4842 متهماً، كما تمّ ضبط ما يزيد عن طن من مادة الحشيش المخدر مع ضبط (4.5 كغ) أربعة ونصف كيلو مع 89 غرام كوكائين و1.996 مليون حبة دوائية نفسية.

وأشار مدير الإدارة إلى ضرورة هذه الندوات وخاصة لفئة الشباب لتوعية الجيل من الآفة والتصدي لها، سواء عن طريق الأسرة أو المدرسة أو الجامعة، ولاسيما أن الشباب السوري وطلاب الجامعات مستهدفون أكثر من أي وقت مضى في ظل الحرب الإرهابية. وتحدث اللواء محمد حسن العلي مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية عن مخاطر المخدرات على المجتمعات، حيث أصبحت من الآفات الصعبة التي تواجه المجتمعات أينما حلّت، مشيراً إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة سعت منذ بداية الأزمة إلى ترويج المخدرات وتعاطيها لارتكاب جرائم بشعة، حيث تمّ ضبط كميات كبيرة في أوكارهم. ولفتت رئيسة دائرة المخدرات في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة الحمصي إلى أن الوزارة تسعى لإحداث مراكز صحية من أجل تأهيل المتعاطين ما بعد مرحلة العلاج، وطالبت بتعديل القانون المتعلق بمكافحة المخدرات تماهياً مع المستجدات والظروف الحالية. وأمل طلاب جامعة دمشق بتغيير نمط المحاضرات والندوات وأن تكون جذابة من خلال أفلام سينمائية ومسرحيات.