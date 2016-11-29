إعفــــــاء مديــــر مشــــــفى الســـــــقيلبيــــــة

دمشق- البعث

أصدر الدكتور نزار يازجي وزير الصحة قراراً أعفى بموجيه مدير مشفى السقيلبية ورئيسة التمريض.

جاء ذلك نتيجة للجولة الميدانية المفاجئة التي قام بها الوزير يازجي الأسبوع الماضي إلى مشفى السقيلبية في محافظة حماة، وما لمسه من تدني واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وحالة الترهل العامة الموجودة في المشفى، وماسمعه من المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية المقدمة.

وفي تصريح له أكد وزير الصحة استمرار الجولات المفاجئة على المؤسسات الصحية للاطمئنان على سير العمل والمراقبة الميدانية، لرصد أداء المشافي والعاملين فيها والاطلاع على الخدمات الصحية، ومعالجة جميع الصعوبات التي قد تواجه الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في المشافي، بما يكفل توفير هذه الخدمات بالشكل المأمول والذي يحقّق رضا المواطنين، مضيفاً:إنه سيتمّ إعفاء أو إحالة أي مقصر في أداء عمله إلى الجهات الرقابية المختصة.