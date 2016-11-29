اختيار قيادات فلاحية بكفاءة ومسؤولية

طرطوس- لؤي تفاحة

ناقش فلاحو طرطوس جملة من القضايا والمشكلات التي تعترض واقعهم الزراعي ومستلزمات الإنتاج، وعملية تسويق المواسم الأساسية من حمضيات وزيتون، وبعض المواسم الباكورية مثل البندورة، وغياب الجدية في متابعة عمليات التسويق وتدني الأسعار في ظل هذا الارتفاع الباهظ لكلف الإنتاج وأجور الشحن. وتمّ التطرق في المؤتمر السنوي الانتخابي إلى جملة من القضايا التي تؤثّر سلباً على ملكية الأراضي والرعي الجائر ومشكلة الشيوع والاكتفاء بالكشف الحسي، في ظل تعذر إنجاز المعاملات الرسمية المتعلقة بالملكية وتحديد المساحات وفق عمليات التحديد والتحرير. كما ناقش المؤتمرون مشكلة تأمين الأسمدة في أوقاتها واللقاحات المناسبة للأبقار، والاهتمام بإعداد الخطة الزراعية بما يتناسب مع واقع المحافظة وضرورة منح الأعلاف وغيرها وفق الإحصائيات. وأشار الرفيق مهنا مهنا أمين فرع الحزب إلى ضرورة أن يكون اختيارنا لقيادات التنظيم الفلاحي مبنياً على الكفاءات والمسؤولية. ولفت المحافظ صفوان أبو سعدى إلى متابعة المحافظة لمعالجة الكثير من القضايا. وقالت أكابر كيوان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين إن الاتحاد العام يعمل على معالجة مشكلة الأسمدة وتأمينها ولو بالحدود الدنيا.