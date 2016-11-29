ارتفاع أسعار الفروج وانخفاض عدد مربيه

حماة- كنان فرحة

اعتبر خالد المرعي رئيس غرفة زراعة حماة أن هناك غموضاً في آلية تسعير الفروج من أرض المدجنة، حيث يصل إلى نحو650 ليرة للكيلو والتكلفة الإنتاجية تصل إلى750 ليرة، أي بخسارة 100 ليرة للكيلو الواحد، في حين أنه يُباع للمستهلك بـ 1075 ليرة في ظل ضعف الرقابة التموينية، فالمنتج يقول “ما بتوفي” والمستهلك يقول “غالي”، وبين هذا الأخذ والردّ تخرج المداجن الواحدة تلو الأخرى عن الخدمة. وأضاف مرعي: إن قرار سماح استيراد المادة العلفية (ذرة صفراء وصويا) هبط من360 إلى 260 ألف ليرة للطن الواحد. وأوضح أن مشروع تخفيف نسبة الضريبة الجمركية على الأعلاف المستوردة من شأنه أن يعيد المربين إلى العمل.وتركزت مطالب المربين في اجتماع أحمد قاديش معاون وزير الزراعة ومحمد كشتو رئيس اتحاد الغرف الزراعية حول تمديد إعفاء المداجن من ضريبة الدخل وتوفير المحروقات والسماح باستيراد الفحم الحجري، لكن أن يطلب المربون زيادة الطلب من الفروج لزيادة الكمية المطروحة في الأسواق فهذا أمر مثير للاستهجان، ما يدلّ على أنهم يتحكمون بآلية العرض والطلب. إلى ذلك شنّت مديرية حماية المستهلك بحماة حملة واسعة على باعة الفروج المثلج، الأمر الذي جعل أسواق حماة تفتقده بالمطلق تقريباً، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفروج المحلي.