المدافـــئ تحـــت يد الرقابـــة

المدافـــئ تحـــت يد الرقابـــة

29 / 11 / 2016 محليات

هذا المقال رقم : 11 من 18 من العدد 2016-11-30-15704

2016-11-30-15704

دمشق- ميادة حسن
وضعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يدها على أوجاع المستهلكين، وبدأت جولاتها الرقابية على أسواق ومحال بيع المدافئ وأجهزة التدفئة المختلفة في جميع المحافظات، على أن يتمّ فرض أقسى العقوبات الرادعة بحق من يقوم ببيعها بأسعار مرتفعة، والتشديد أيضاً على محال بيع أجهزة التدفئة والتأكد من تقيدها بالإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية.
كما قامت الوزارة بتوجيه تعميم تطالب فيه كافة المستوردين والمنتجين لأجهزة التدفئة المنزلية العمل فوراً على مراجعة مديريات التجارة الداخلية في محافظتهم المعنية، لتقديم بيانات تكاليفهم لتدقيقها ودراستها والبت فيها.

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