نقابيون وعمال عرب… مع سورية

دمشق- محسن عبود

بدأت في مجمع صحارى السياحي أعمال اجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي ولجنة المرأة العاملة للاتحاد العربي لعمال الزراعة والصناعات الغذائية والصيد بمشاركة وفود نقابية تمثل المنظمات العربية من مصر ولبنان وفلسطين والسودان. وأشار الرفيق جمال القادري رئيس اتحاد العمال إلى أهمية المؤتمر في ظل الموقف المشرف للطبقة العاملة في مواجهة الحرب من خلال تواجدهم في جميع مفاصل العمل. وتحدث ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني عن أهمية عمل النقابة والحركة النقابية العربية وضرورة الارتقاء بالعمل وفق المرحلة الراهنة واتخاذ قرارات تعمل على تعزيز مكانة الاتحادات المهنية العربية وتعمل على قاعدة المصلحة القومية المشتركة، وأكد صلاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي على ضرورة مساندة الشعوب العربية ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري والطبقة العاملة والحكومة السورية في ظل هذه الظروف الصعبة، وأكد سالم مراد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي على ضرورة حضور جميع النشاطات والفعاليات. في حين بيّن غسان غصن رئيس الاتحاد الدولي أن الاتحاد الدولي العربي قومي مناضل يحمل رسالة قومية من أجل تعزيز مكانة العمال العرب ونهضتهم.