ريف دمشق– البعث

ناقش مجلس محافظة ريف دمشق برئاسة صالح بكرو قطاعات المياه والصرف الصحي والثقافة والشؤون الاجتماعية والأحوال المدنية. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم خلال الدوره العادية السادسة على ضرورة الفحص الدوري لخزانات مياه الشرب في المدارس ومراقبة مياه الصرف الصحي ومعالجتها والتأكيد على النظافة والارتقاء بمستوى البيئة، وتم التأكيد على ضرورة تعاون جميع الجهات لتشكيل قاعدة بيانات إحصائية اجتماعية دقيقة لتلافي الكثير من الأخطاء عند توزيع المساعدات والمعونات بجميع أشكالها الغذائية والصحية والطبية. وفيما يتعلق بموضوع المياه أكد عصام الطباع مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي بأنه وبعد الانتهاء من صيانة بعض القطع الفنية والإكسسوارات في بلدة أشرفية الوادي وبعد زيارة وزير الموارد المائية ومحافظ ريف دمشق تم ضخ المياه ومازالت المياه تغذي المنطقة، وتناول المجتمعون بحضور راتب عدس نائب المحافظ وأحمد زيتون أمين عام المحافظة موضوع تأمين مستلزمات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتأمين البذار والأسمدة والأعلاف للثروة الحيوانية، ومتابعة تعبيد وتزفيت مزارع الوردة الشامية في المراح.