جهاز لكشف تزوير المركبات

القنيطرة- محمد غالب حسين

وطّنت مديرية النقل بمحافظة القنيطرة جهازاً تقنياً حديثاً لكشف تزوير المركبات والآليات أو التلاعب بأساسيات المركبة المعتمدة. وأشار مدير النقل محمد زيتون إلى أهمية الجهاز بالمحافظة على حقوق المالكين للمركبات وقمع حالات التلاعب والعبث والتزوير، موضحاً أن الجهاز يُستخدم عند إجراء الفحص الفني للمركبة بحالات نقل الملكية، والتسجيل الحديث للمركبات المستعملة أو تبديل اللوحات بسبب فقدانها وغير ذلك من الحالات التي تستدعي الفحص الفني. وذكر مدير النقل أنه من خلال هذا الجهاز يمكن التأكد من صحة ثبوتيات المركبة الأساسية بالمحرك، ومطابقة الواقع مع وثائق المركبة المحفوظة بالمديرية عبر الكشف الحسي الدقيق من المهندس المختص، وهناك (14122) مركبة وآلية مسجلة. وبلغت الرسوم التي حصلتها خلال هذا العام نحو (48) مليون ليرة، وضريبة الدخل خمسة ملايين ليرة.