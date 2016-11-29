“الاتحاد العربي” يعزي برحيل القائد الثوري فيديل كاسترو سوسان: كوبا والإنسانية فقدتا أحد رموز التحرّر والمقاومة

قدّم معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان التعازي، أمس، بوفاة القائد الكوبي الراحل فيديل كاسترو، وذلك في منزل السفير الكوبي بدمشق، وسجّل كلمة في سجل التعازي.

وأكد الدكتور سوسان، في تصريح للصحفيين، أن كوبا والإنسانية فقدتا برحيل القائد العظيم فيديل كاسترو أحد رموز التحرّر والمقاومة ضد نهج الغطرسة والهيمنة، كما فقدت سورية بشكل خاص صديقاً عظيماً وفياً للشعب السوري، كان على الدوام داعماً لقضاياها سواء إزاء العدوان الصهيوني أو العدوان الإرهابي الذي تتعرّض له، وأضاف: إن كاسترو جسّد خلال مسيرة كفاحه الطويلة عظمة القيادة وصلابة المناضل وعناد الثائر، لذلك سيخلده التاريخ وسيبقى ملهماً لكل المناضلين من أجل عالم ينتفي فيه الظلم والهيمنة والتبعية وينعم به الجميع بالأمن والرخاء والاستقرار.

من جهته أشار سفير جمهورية كوبا بدمشق روهيريو مانويل سانتانا إلى مبادئ القائد الكبير فيديل كاسترو ودفاعه عن الحرية والإنسانية والسيادة والاستقلال، معبراً عن فخر الكوبيين بأفكار وإرث الراحل، وأضاف: أعتقد أن انتصار سورية في حربها على الإرهاب وضد الهجمة الإرهابية والعدوانية التي تتعرّض لها سيكون تخليداً وإكراماً لفيديل لأنه طالما تمنى أن تنتصر في هذه الحرب.

وأعلنت سفارة جمهورية كوبا بدمشق عن فتح سجل للتعازي بفقدان القائد الثوري فيديل كاسترو، الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاماً، لغاية يوم الأحد المقبل الرابع من كانون الأول.

من جهته، أكد حزب الاتحاد العربي الديمقراطي أن العرب وحركات التحرر العالمي خسروا برحيل القائد العظيم فيديل كاسترو سنداً ومناضلاً صلباً من أهم قادة الثورة العالمية ضد الهيمنة وكل أشكال الاستعمار، وقال في بيان: إن الراحل سيبقى منارة للأجيال تنير دروب الحرية والعدالة ملهمة لشعوب العالم التواقة للخلاص من هيمنة الامبريالية العالمية والاستعمار الجديد.

وفي إيران، شارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في المراسم التي أقيمت في مقر إقامة السفير الكوبي في طهران، وقال: إن رحيل فيديل كاسترو خسارة لحركات التحرّر في العالم، لاسيما في أمريكا اللاتينية، مضيفاً: إن العلاقات بين إيران وكوبا كانت ولازالت علاقات ودية ومتينة.

وبدأت كوريا الديمقراطية ثلاثة أيام من الحداد الرسمي على رحيل القائد الكوبي فيديل كاسترو، واصفة إياه بأنه حليف بطولي في النضال المشترك ضد الولايات المتحدة، وتمّ تنكيس الأعلام فوق المباني الرسمية في مختلف أنحاء كوريا الديمقراطية، كما نشرت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب الشعب الكوري نعياً رسمياً بوفاة كاسترو.

وغادر وفد كوري رسمي إلى العاصمة الكوبية هافانا لحضور مراسم جنازة كاسترو.

وكالات