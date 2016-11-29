بوتين يقيل 4 مسؤولين في الأمن الفيدرالي والدفاع والداخلية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوماً يقضي بإقالة 4 من المسؤولين الكبار في الديوان الرئاسي وهيئة الأمن الفيدرالية ووزارتي الدفاع والداخلية.

وجاء في نص المرسوم أن الرئيس بوتين استجاب لطلبات المسؤولين الأربعة الذين قدموا الاستقالة.

والمسؤولون المقالون هم الكسندر سافينكوف نائب وزير الداخلية وقسطنطين كوتينكو نائب رئيس شؤون الرئاسة في الكرملين واللواء فاسيلي خريستوفوروف الذي كان يشغل منصب مديرية التسجيل والأرشيف في هيئة الأمن الفيدرالي إضافة إلى الكسندر فيسون رئيس مديرية الطب العسكري في وزارة الدفاع الروسية.

في الأثناء، أكد ألكسندر غروشكو، المندوب الروسي الدائم لدى حلف الناتو، أن روسيا لن تحاور الناتو على صعيد مراقبة التسلح إلا بعد توقفه عن تعزيز جبهته الشرقية.

وفي حديث أدلى به قال غروشكو: “الوضع في حقل الرقابة على التسلح وإجراءات تعزيز الثقة والتعاون الأمني، معقد للغاية في الوقت الراهن، العقبة الرئيسة على هذا الطريق، تتمثل في استمرار الناتو في مطالبة روسيا بالسير في هذا الاتجاه، تزامناً مع استمراره في تنفيذ الإنشاءات العسكرية وتعزيز جبهته الشرقية في آن واحد”.

وأضاف غروشكو: “إذا ما كانت بلدان الناتو معنية عن حق بالتوظيف لخلق أدوات الرقابة على التسلح، فإن الأمر ينبغي أن يتمثل بالدرجة الأولى في تخلي الناتو عن خططه لتعزيز جبهته الشرقية ومحاولات ردع روسيا عبر السعي لتحقيق التفوق العسكري عليها، هذا هو السبيل الوحيد لإطلاق حوار فعال مع الناتو حول كيفية ضمان الأمن العسكري”.

وختم بالقول: “كانت تتوسط أهم قضايا التعاون الثنائي بين روسيا والناتو، مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره، وما من أي مؤشر ينذر باستعداد الناتو لتبديل موقفه الحالي” بما يحيي العمل المشترك على مكافحة الإرهاب.

وكالات