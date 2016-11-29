اليمن: حكومة إنقاذ وطني لمواجهة تداعيات العدوان السعودي

أقر المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أمس، تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم مختلف الأحزاب والمكوّنات والشخصيات الوطنية لمواجهة تداعيات العدوان الذي يشنه النظام السعودي على اليمن.

وقال المجلس، في ختام اجتماع له في صنعاء، إن مهمة الحكومة تتمثّل بترتيب الأوضاع الداخلية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن ومواجهة آثار العدوان السعودي على البلاد في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

ولفت المجلس إلى أن مهمة حكومة الانقاذ “تعزيز السلام والعمل في إطار المصالحة الوطنية وفقاً لقرار العفو العام”، محمّلاً النظام السعودي المسؤولية الكاملة عما يشهده اليمن من أوضاع بسبب عدوانه المستمر وعرقلته للحل السياسي للأزمة في اليمن.

ويقود النظام السعودي عدواناً على اليمن منذ الـ 26 من آذار العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دولياً ارتكب عبرها سلسلة من المجازر إضافة إلى فرضه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.

وكالات