البيانات المالية في وزارة الصناعة محط شكوك رسمية وأكاديمية

دمشق-البعث:

لم تبد وزارة الصناعة أي توضيح لما ساقه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان من تحفظات على أداء شركات ومؤسسات وزارة الصناعة المتعلّق بالجانب المالي، وعدم تلمّسها للمؤشرات الرقمية الدقيقة، سواء كانت المادية أم الإنتاجية، وذلك خلال اجتماع العمل الذي عقد مؤخراً في وزارة الصناعة برئاسة رئيس الوزراء المهندس عماد خميس.

الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم ميدا انتقد بشدة أنظمة التكاليف المتّبعة في شركات ومؤسسات وزارة الصناعة، واصفاً إياها بغير المفيدة، وهي لا تلبي متطلبات واحتياجات الإدارات العامة لتلك المؤسسات والشركات، مبيناً أنه لابد أيضاً من وجود بيانات مالية واضحة تعتمد على مدخلات ومخرجات للوصول إلى نقطة التعادل من خلال تساوي بين إجمالي التكاليف وإجمالي الإيرادات وهي نقطة الارتكاز التي لا تكون فيها المؤسسة أو الشركة في ربح أو خسارة، فهي نقطة الانطلاق لحساب نقطة التعادل للمؤشرات الإنتاجية والمالية.