مشيخة العمالة تواصل محاولة تشويه سمعة الجيوش الوطنية بعد “العساكر” الشارع المصري يطالب بطرد السفير القطري

تواصل قناة “الجزيرة” القطرية سلوكها التآمري، من خلال عمليات التضليل وفبركة الأحداث، في أسلوب يخالف معايير العمل الإعلامي وأخلاقيات المهنة، ويتجاوز دورها كقناة فضائية إلى وكيل لتنفيذ المخططات الخارجية، عبر تأليب الرأي العام وإشاعة الفوضى والخراب.

وكان آخر فبركاتها، فيلم بعنوان “العساكر.. وحكايات التجنيد الإجباري في مصر”، والذي أثار غضباً شعبياً عارماً بين مختلف مكوّنات الشارع المصري الذي استنكر بشدة أن تجدد قطر إساءاتها لبلدهم، في سياق تنفيذ أجندات خارجية تهدف للنيل من الدولة المصرية.

بالأمس، أكد النائب المصري، أحمد مدين، أن الفيلم هو محاولة لتشويه صورة مصر وجيشها، وأضاف: إن هذا “الفيلم لا يمتّ إلى واقع القوات المسلحة المصرية بصلة، حيث يظهر من خلاله أن ما جرى عرضه هو تمثيلية قامت بها قناة الجزيرة القطرية من أجل الإساءة، والقناة لن تحقق هدفها لأن الشارع المصري يدرك جيداً تلك المؤامرة على جيشه وكل الجيوش الوطنية، التي تحارب الإرهاب في المنطقة، وبالتالي فذلك لن يؤثّر في وحدة الشعب المصري واصطفافه بجانب جيشه”. وطالب مدين باستدعاء السفير القطري في القاهرة بسبب ذلك التطاول المرفوض، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم حيال ما تقوم به مشيخة قطر وقنواتها الإعلامية كـ “الجزيرة”، لأن مثل هذه الإساءات يجب ألا تمرّ دون رد حاسم.

وفي وقت سابق، قال أحمد أبو زيد المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية: إن بلاده لن ترد لأن الفيلم “مفضوح وركيك ويستهدف زعزعة ثقة المواطن بالجيش المصري”، وأضاف، في مداخلة هاتفية على فضائية “أون تي في لايف”، إن الجيش المصري خير أجناد الأرض، وأن أي محاولة للتشكيك مكتوب عليها الفشل قبل أن تبدأ، موضحاً أن الإعلام المصري قادر على تأكيد دور وكفاءة الجيش.

كما قال رفعت السعيد، رئيس المكتب الاستشاري لحزب التجمع، إن الادعاءات التي تبثها قطر وقناة الجزيرة تجاه مصر “كاذبة” ولا صحة لها، لافتاً إلى أن قطر راهنت على نجاح جماعة الإخوان الإرهابية وفشلت، وأنها الآن في مأزق وتحاول ضرب الجيش المصري.

كما شن عدد من الإعلاميين المصريين هجوماً شرساً على مشيخة قطر، وهاجموا جيشها بانتقادات لاذعة، إذ اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات، ليتصدّر الموضوع قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في مصر، وقال الإعلامي المصري، عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “كل يوم”، إن المقارنة بين جيشي مصر وقطر “نكتة”.

ووصف نشطاء التواصل الاجتماعي مشيخة قطر بأنها تخطّت كل الخطوط الحمراء، ويجب محاسبتها بالطرق الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، عقاباً لها على سعيها الدائم في تنفيذ مخططات الغرب ضد العرب، وأجمعوا على أن قطر “لا تعرف أساساً ما هي الجندية ولا الموت دفاعاً عن الأرض والوطن”.

كما هاجم مقدّمو برامج “التوك شو” وصحفيو مصر فيلم الجزيرة، وقال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل: إن فيلم قناة الجزيرة عن الجيش المصري عمل مخابراتي مكشوف، واصفاً إعلام الجزيرة بـالمهنة المنحرفة.

ووجّه الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رسالة إلى وزير الخارجية، سامح شكري، قائلاً: “إن مصر لا تخضع لأي ضغوط من أي دولة، وقرارها مستقل، وأضاف: إن الشعب القطري يختلف عن حكامه وعن الخونة في قناة الجزيرة، وتابع: إن قناة الجزيرة تستهدف تشويه الجيش المصري بما تقدّمه من أفلام تسجيلية مفبركة عن القوات المسلحة، وتلك الأفلام المسيئة تنتج بتعليمات من الأمير تميم بن حمد الكاره لمصر وجيشها، مشيراً إلى أن كل من يعمل في قناة الجزيرة هو خائن وعميل ويغمس يده في الدماء.

يشار إلى أن قناة الجزيرة تستمر بالتحريض على الفوضى والتخريب والقتل في عدد من دول المنطقة، كالعراق ومصر وليبيا وإثارة الفتنة فيها، كما أنها تقوم بالمهام الموكلة إليها من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي في التحريض على القتل والتخريب في سورية.

البعث-وكالات