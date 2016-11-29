القوات العراقية تستعيد السيطرة على سهل نينوى بالكامل وتحرّر قريتي السلام والتركمانية

بعد ستة أسابيع من شن هجوم كبير لاستعادة الموصل، سيطرت القوات العراقية المشتركة على نحو نصف القطاع الشرقي من المدينة، وتتحرّك من منطقة إلى منطقة في مواجهة قناصة وانتحاريين وسيارات ملغومة يستخدمها التنظيم التكفيري، واستعادت، أمس، السيطرة على مناطق سهل نينوى بالكامل، من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى”، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، “إن القوات الأمنية تمكّنت من تحرير مناطق سهل نينوى جنوب الموصل بالكامل، وكبّدت الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات، موضحاً أن القوات الأمنية مستمرة بالعمليات حتى تطهير جميع مناطق المحافظة، فيما قال قائد كبير ثانٍ في الفرقة الذهبية: إن القوات العراقية الخاصة قتلت نحو 1000 إرهابي.

والفرقة الذهبية هي الفرقة العسكرية الوحيدة التي تمكّنت من دخول الموصل من جهة الشرق، بينما يطوّق الجيش العراقي وقوات الشرطة الاتحادية المدينة من جهة الشمال والجنوب.

كما استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة بالكامل على حيي المصارف والقاهرة في الموصل، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيهما،

بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات، حسبما أعلن يارالله، والذي أضاف، في بيان ثانٍ، “إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حرّرت قرية الكصر ضمن محور الزاب شرق نهر دجلة ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها وكبدت الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات”.

وطلبت الحكومة العراقية من المدنيين في الموصل البقاء في منازلهم أثناء الهجوم، في الوقت الذي تقول فيه منظمات الإغاثة الإنسانية: إنها غير قادرة على التعامل مع تدفق مئات الآلاف من النازحين من المدينة.

وبالتزامن مع ذلك انطلقت قوات الحشد الشعبي، ضمن المرحلة الخامسة لعمليات غرب الموصل، من أربعة محاور بهدف تحرير قرى جنوب غرب تلعفر، واستطاعت إحكام السيطرة على الطريق العام الرئيسي الرابط بين تلعفر وناحية تل عبطة، وقطع خطوط الإمداد بين قضاء تلعفر والحضر.

وحرّرت قوات الحشد الشعبي أيضاً قرية التركمانية الجنوبية ضمن المحور الغربي لتلعفر، كما اتجهت إلى منطقة تل عبطة الاستراتيجية في الجبهة الجنوبية الغربية للموصل، كما حرّرت قرية السلام، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها مع عناصر “داعش”، وتقدّمت باتجاه قرية مفلكة الجنوبية، وتمكّنت من تفجير سيارة مفخخة لـ “داعش” وقتل من فيها.

إلى ذلك قضت القوات العراقية المشتركة على جميع إرهابيي “داعش” الذين تسللوا إلى قضاء سامراء جنوب محافظة صلاح الدين، ورفعت حظر التجوال في القضاء وفتحت مداخله ومخارجه، بعد أن سيطرت بشكل كامل عليه، وقال مصدر أمني عراقي: “إن القوات الأمنية تمكّنت من صد محاولة تسلل لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي على قضاء سامراء”، مبيناً أن عملية الصد أسفرت عن مقتل جميع عناصر التنظيم.

وكان مصدر أمني أعلن عن استشهاد 8 من منتسبي الأمن، ومقتل 5 انتحاريين، ومحاصرة 2 في شمال شرق آثار سامراء، مؤكداً أن الوضع الأمني في المدينة تحت السيطرة.

وكالات