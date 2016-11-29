40 ألف اسطوانة غاز يومياً لدمشق وريفها والبرد يزيد الطلب

ريف دمشق-علي حسون:

عزا مدير إدارة عمليات الغاز في شركة المحروقات محمود كرتلي الضغط الحاصل في طلب اسطوانات الغاز إلى برودة الطقس، واعتماد أغلب المواطنين على الغاز في التدفئة، مؤكداً أن كميات الغاز المنتجة في وحدة تعبئة الغاز في محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى طاقتها القصوى، حيث بلغ عدد الاسطوانات المنتجة يومياً في هذه الوحدة 40 ألف اسطوانة، لتلبية الطلب على هذه المادة، علماً أن الإنتاج كان 28 ألف اسطوانة سابقاً.

ولفت كرتلي في تصريح خاص بـ”البعث” إلى أنه يتمّ دراسة رفع الطاقة الإنتاجية، مع أن المادة متوفّرة بكميات كافية من الغاز المنزلي في مراكز التوزيع المعتمدة ولدى الموزعين في محافظتي دمشق وريفها بالسعر الرسمي، ولا يوجد أي ازدحام على المراكز المنتشرة في أنحاء مختلفة بدمشق وريفها، مضيفاً: إن افتعال أزمة من قبل بعض المعتمدين في ريف دمشق غير مبرر، علماً أن أنتاج مركز جمرايا 10 آلاف اسطوانة يومياً ومركز القطيفة 13ألف اسطوانة.

يشار إلى أن بوادر أزمة غاز حصلت منذ خمسة أيام في بعض مدن ريف دمشق، حيث يعاني الأهالي في تأمين المادة، وأفاد أحد المعتمدين في ريف دمشق أنه يوجد ازدحام في مراكز التوزيع من دون معرفة سبب هذا الازدحام.