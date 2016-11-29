جنرال بريطاني: “داعش” يخطط لاستهداف مدن أوروبية

كشف الميجور جنرال روبرت جونز نائب قائد وحدة الاستراتيجيا والدعم في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق عن وثائق تعود إلى إرهابيي تنظيم “داعش” في سورية والعراق تحوي مخططات لشن هجمات تستهدف بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن جونز قوله: إنه خلال عمليات تحرير البلدات والمدن من إرهابيي “داعش” تمّت مصادرة عشرات الآلاف من الوثائق التي تعود إلى التنظيم الإرهابي في مراكز العمليات الخارجية له، وقد تمّ الكشف عن عشرات الخطط لقتل المدنيين وتشويههم.

وأضاف جونز إن هذا التنظيم أظهر بالفعل ما هو قادر على ارتكابه من جرائم إرهابية في أوروبا وغيرها من الأماكن، وفي حال أردنا أن نبقي بريطانيا آمنة سيكون علينا مواجهته.

وكانت بريطانيا، التي تشهد على غرار غيرها من الدول الغربية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته في سورية إلى أراضيها، فرضت سلسلة إجراءات فاشلة للحد من تمويل التنظيمات الإرهابية في سورية ومنع البريطانيين من الانضمام إلى هذه التنظيمات.

يذكر أن نحو 400 بريطاني انضموا إلى تنظيم “داعش” الإرهابي للمشاركة في عملياته الإرهابية في سورية والعراق، وكشفت تحقيقات بريطانية سابقة تورط جمعيات خيرية في بريطانيا بدعم وتمويل تنظيمات إرهابية في سورية والعراق بما فيها “داعش”.

وفي سياق متصل، بدأت الشرطة السلوفاكية تحقيقاً واسعاً في قضية وصول خمسة طرود بريدية وصفتها بالخطيرة لاحتواء ثلاثة منها على مواد مشعة إلى وزارة العدل وقضاة ورئاسة الشرطة في محافظة بريشوف وذلك للاشتباه بأن العمل إرهابي، وأشار رئيس الشرطة السلوفاكية تيبور غاشبار إلى أن الشرطة تتعامل مع الأمر بمنتهى الجدية، لافتاً إلى أن خطورة هذه المواد لا تكمن في الإشعاعات المنطلقة منها بقدر ما ستكون عليه في حال استنشاقها أو التعامل معها لأن ذلك يمكن أن يهدد الصحة والحياة.

وكالات