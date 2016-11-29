الشعار يلتقي ضباط وعناصر قوى الأمن في حلب: توفير مناخات آمنة وحياة طبيعية للأهالي

حلب-معن الغادري-عمار العزو:

أكد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أن حلب اليوم تعيش مرحلة الانتصارات المتتالية التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة، وقريباً ستتطهر كامل أرض الوطن من الإرهاب والإرهابيين، وهذا يتطلّب من قوى الأمن الداخلي بذل الجهود المضاعفة، لأن على عاتقهم مهام كبيرة، وخاصة في مجال مكافحة الجريمة التي أفرزتها الحرب، سواء الواقعة على الدولة أو على الأفراد.

ولفت الوزير، خلال اجتماعه أمس مع ضباط وعناصر قيادة شرطة محافظة حلب، إلى أن عمل قوى الأمن الداخلي يسير باتجاهين، وفقاً لما حدّده السيد الرئيس بشار الأسد، أولهما الاستمرار في مكافحة الجريمة والتصدي للإرهاب ودحره عن أرض الوطن، والاتجاه الثاني العمل على تحقيق المصالحات الوطنية لعودة المناطق التي دخلها الإرهاب إلى حضن الوطن، منوّهاً أن هذه المصالحات تسير بخطى حثيثة وجدية في الكثير من المناطق لأن الدولة معنية بالحفاظ على أمن مواطنيها وتأمين سلامتهم وحماية ممتلكاتهم.

وبيّن اللواء الشعار أنه سيتمّ تفعيل كافة الوحدات الشرطية في المناطق المحررة، وإحداث وحدات شرطية جديدة لمنع التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتوفير مناخات آمنة وحياة طبيعية للأهالي، وبالتالي تعزيز الأمن والاستقرار، وإعطاء نموذج لكل الأحياء التي يعمل الجيش العربي السوري على تحريرها من التنظيمات الإرهابية، منوّهاً بدور قوى الأمن الداخلي في تعزيز الأمن والاستقرار وتأمين عودة الأهالي وتوفير الخدمات لهم والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم بكافة المناطق المحررة، وتفعيل دور الوحدات الشرطية بشكل يتناسب مع الواقع، وبما يحقق دوران عجلة الحياة في كافة المناطق المحررة.

وأوضح اللواء الشعار أن التأهيل والتدريب هي عملية مستمرة تبدأ ولا تنتهي وعلى كافة المستويات لرفع الجاهزية وضمان الاستعداد الدائم لأداء أي مهمة يتطلبها الواجب الوطني، مؤكداً على ضرورة التحلي بالإيمان بالوطن وامتلاك الإرادة القوية كعاملين أساسين لنجاح أي عمل، وخصوصاً عمل قوى الأمن الداخلي.