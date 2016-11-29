الحركة التصحيحية في ندوة بجامعة تشرين

اللاذقية-مروان حويجة:

أقامت نقابة المعلمين في جامعة تشرين، بالتعاون مع مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الفرعي في الجامعة، ندوة بعنوان “الحركة التصحيحية المجيدة في ذكراها السادسة والأربعين”، استضافت الدكتور محسن الخيّر والدكتور يونس يونس رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين في جامعة تشرين.

واستعرض الدكتور الخيّر التاريخ النضالي للقائد المؤسس حافظ الأسد والمآثر الوطنية والنضالية التي ميّزت مسيرة حياته منذ كان طالباً، وقيادته للحركة الطلابية، إضافة إلى قراءته الواعية والعميقة للتاريخ، مشيراً إلى قول أحد المفكرين: “إن الذين يقرؤون التاريخ يصنعون التاريخ وحافظ الأسد صنع التاريخ”، وتطرّق إلى نشاطات القائد المؤسس في الجيش والقوات المسلحة ودوره في ضرب مرتكزات حكم الانفصال، وقيام ثورة الثامن من آذار 1963 وصولاً إلى قيام الحركة التصحيحية عام 1970، وأشار إلى ما حققته الحركة التصحيحية من إنجازات في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والثقافية والتربوية لبناء سورية القوية، وبناء جيش وطني يتحلى بعقيدة وطنية نضالية، ولفت إلى رؤية القائد المؤسس للحوار والتعددية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية، وهي من الأمور الهامة التي عزّزها السيد الرئيس بشار الأسد وحملها بأمانة بعد تسلمه مسؤولية قيادة مسيرة الحزب والشعب، ونوّه إلى ما تحقق في سورية خلال السنوات الماضية من إنجازات وما اتُّخذ من إجراءات أو أُصدر من مراسيم وقوانين تصب في مصلحة الشعب والوطن وتبرز دور سورية الريادي، ولذلك شن أعداء سورية هذه الحرب الكونية الشرسة عليها ولكن أحلامهم وخططهم تحطمت على صخرة الصمود السورية، بفضل تلاحم الشعب والجيش والقائد.

وأكد الدكتور يونس أن الحركة التصحيحية شكّلت منعطفاً تاريخياً في حياة سورية والأمة العربية، حيث وضعت الأسس الأولى لبناء سورية الحديثة، وصارت سورية في عهد القائد المؤسس رقماً صعباً، وأضاف: إن سورية بتضحيات شهدائها ووعي شعبها وبطولات جيشها الوطني وحكمة وشجاعة قائدها السيد الرئيس بشار الأسد تصنع نصراً وتاريخاً جديداً للمنطقة.

وقدّم السيد مجدي بسيوني رئيس تحرير مجلة العربي الناصرية مداخلة أشاد فيها بالقائد المؤسس حافظ الأسد الذي كان وفياًّ للمشروع القومي الذي بدأه حزب البعث وتعزّز وكبر في عهده، ورفض كل مشاريع التقسيم والتطبيع مع أعداء الأمة.

حضر الندوة الرفاق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور هاني شعبان رئيس الجامعة وأعضاء قيادة الفرع ونواب رئيس الجامعة وحشد من الأساتذة والطلبة والعاملين في الجامعة.