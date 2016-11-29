حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة جامعة حماة انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لسلامة وجودة الغذاء

حماة-محمد فرحة-منير الأحمد:

انطلقت في صالة المؤتمرات، بفندق أفاميا الشام بحماة، فعاليات مؤتمـر القمة الأول لسلامة وجودة الغذاء الذي تقيمه جامعة حماة تحت شعار “الغذاء الأفضل والأكثر أماناً يصنع في سورية”.

ونقل الرفيق د. عبد الناصر شفيع رئيس مكتب الفلاحين القطري تحيات ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد لأبناء هذه المحافظة الصامدة، والتي أكدت وعي شعبها لما يجري من أحداث، مشيراً إلى أن سورية استطاعت بناء اقتصاد قوي ومتطوّر منذ فجر الحركة التصحيحية، ولذلك استهدف الإرهابيون هذا الاقتصاد لتدمير ما تمّ إنجازه على مدى عقود، منوّهاً باستراتيجية الأمن الغذائي التي حققتها سورية، واستطاعت من خلالها تصدير شتى المنتجات الزراعية والصناعية إلى أسواق العالم، موضحاً أن الغرب الاستعماري والصهيونية وأدواتهما بالمنطقة عمل جاهداً لضرب هذه الإنجازات وعرقلة حركة التطوّر الذي كانت تعيشه سورية، عبر مرتزقة وإرهابيين دوليين هدفهم الأول النيل من صمود الإنسان السوري وتدمير البنى التحتية، وشدد على أن المخططات الاستعمارية فشلت بفضل الانتصارات الكبيرة التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري في ساحات المعارك، والوعي المتجذّر من قبل هذا الشعب الأبي المقاوم، والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد.

من جانبه أكد الدكتور محمد زياد سطان، رئيس جامعة حماة، على أهمية المؤتمرات العلمية التي تشكل محطات مضيئة في تاريخ الجامعات، حيث يتمّ من خلالها تحقيق العديد من الأهداف، ومنها نقل المعلومة والخبرة والمعرفة العلمية وجديد البحث العلمي، كما أنها تأتي في سياق التعليم المستمر وتجسيداً لمبدأ ربط الجامعة بالمجتمع.

من جانبه لفت الدكتور جورج خوري، من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن المنظمة مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم والمعلومات الفنية اللازمة التي تطلبها الجهات المعنية في سورية.

وتخلل المؤتمر افتتاح المعــرض الأول لسلامة وجودة الصناعات الغذائية، كما أقيم حفل التخرّج المركزي الأول لطلاب جامعة حماة لطلاب كليات الاقتصاد والتربية والطب البيطري والأسنان والزراعة والآداب والتربية الرياضية، وذلك في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية.

وبين الرفيق شفيع أن سورية تفخر بمتفوقيها ومبدعيها الذين سهروا وتعبوا من أجل إعلاء راية الوطن وليكونوا على مستوى الطموحات والآمال، مشيراً إلى ما تحقق لسورية منذ انطلاقة الحركة التصحيحية المباركة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد من إنجازات، لاسيما على المستوى التعليمي وبناء الجامعات، مؤكداً أن صمود سورية جاء بفضل القاعدة المتينة التي بنتها الحركة التصحيحية والثالوث المقدّس: الشعب والجيش والقائد، فالشعب التف حول قيادته الحكيمة، وصمد بوجه الحصار، والجيش قدّم التضحيات وروى بدماء أبطاله الزكية أرض الوطن، والقائد تمسك بالثوابت ودافع بحكمة وشجاعة عن الوطن وهو يقود السفينة اليوم إلى بر الأمان.

وأكد رئيس جامعة حماة أن تخريج طلاب في الظروف الراهنة التي تمر بها سورية يعد رسالة للعالم بأننا ماضون في صون التراث والحضارة السورية، لافتاً إلى أن مرحلة التخرج تضع الطلاب على أعتاب الحياة العملية في ظل سعيهم لتحقيق طموحاتهم وبناء حياتهم.

ولفت أمجد نصر المولى رئيس فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية إلى الدور الكبير الذي توليه المنظمة لاحتضان الطلاب المتميزين وإبراز إبداعاتهم في شتى المجالات.

وتخلل حفل التخريج عدد من الفقرات الفنية والمسرحية لطلاب كلية التربية الرياضية وعروض الكاراتيه والمسابقات الرياضية ولوحات للطفولة والجمباز.

كما تمّ افتتاح بناء كلية الهندسة المدنية في حي البرناوي التي تستوعب نحو 415 طالباً وطالبة من طلاب جامعة حماة والتعليم الموازي والطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى، وتمّ تزويدها بكافة التجهيزات، فضلاً عن افتتاح مشروع العيادة السنية الجديدة وغرف الأشعة في كلية طب الأسنان، وتستوعب العيادة 24 كرسي أسنان، بالإضافة إلى مخبرين وغرفتي أشعة.

واطلع الرفيق شفيع على مشروع استكمال أعمال الوحدة السكنية الثالثة في السكن الجامعي.

حضر المؤتمر وحفل التخرّج الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وأمينا فرعي حماة وإدلب للحزب مصطفى سكري وعمر كشتو ومحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري والدكتور صفوان العطار الأمين العام المساعد لحزب الاتحاد العربي الديمقراطي في سورية وأعضاء قيادتي فرعي حماة للحزب والجبهة الوطنية التقدمية وفعاليات حزبية وجبهوية ورسمية وشعبية واجتماعية ونقابية.