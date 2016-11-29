الاتحاد الأوروبي يرفض أردوغان

كما كان متوقعاً دخلت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة مفترق طرق، بعد تصويت البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ على اقتراح تجميد المفاوضات مع تركيا، ولكن غير المتوقّع هو هذا الغضب الكبير من أردوغان وحاشيته، إذ إن القرار ليس ملزماً، بل هو توصية ترفع لزعماء دول الاتحاد الأوروبي الذين سيتخذون القرار النهائي في القمة الأوروبية التي ستعقد منتصف كانون الأول المقبل.

أردوغان منذ دخوله مفاوضات الانضمام يريد الاتحاد الأوروبي، ولا يريده، فهو يتطلع إلى إضافة ضم تركيا للاتحاد إلى إنجازاته ولكنه يتطلع أكثر إلى التفرد بالسلطة والطغيان، ومتابعة مفاوضات الانضمام ستمنعه من تنفيذ مشروعه، كون عملية الانضمام تعني تدعيم الديمقراطية والحريات واستقلالية القضاء، وهي جميعها على النقيض من أحلامه “السلطانيّة”. وحكومته ووزراؤه ما زالوا يصدرون القرارات خارج أي مساءلة من البرلمان لتغيير بنية الدولة بكل مؤسساتها، وتطهير الجيش ومؤسسات الدولة مستمر حتى الآن، وكأن الرجل يعيد بناء الدولة حسب مقاييسه الخاصة. والتساؤل المطروح: هل وقع العلمانيون واليساريون في فخ الإصلاح الديمقراطي وتعزيز الحريات التي أطلقها أردوغان في السنوات الأولى لحكمه؟.

لا شك أن محاولة الانقلاب الفاشلة أتاحت كل الإمكانات أمامه لتنفيذ أجندته الخاصة في تغيير بنية الدولة، مقابل تجميد العمل الديمقراطي وتوقيف المعارضات السياسية والفكرية والصحافية، ولكن الغريب أن الرجل المصاب بجنون العظمة، لا يشعر بخطورة الخطوات التي يتخذها، لأنها مجتمعة هي مؤشر واضح على دخول تركيا في متاهة الفوضى التي جلبها للجوار للتعمية عن العالم، أو إلهائه بالقضايا الإقليمية كي يتفرّغ لإعادة السلطنة العثمانية.

ولا شك أن أحلام أردوغان لن يكتب لها النجاح، فالاقتصاد التركي يواجه الآن أزمات غير مسبوقة، وهناك ارتفاع كبير في نسبة البطالة وصلت إلى أكثر من 20 في المئة، وارتفعت نسبة التضخم جراء التدهور السريع لقيمة الليرة التركية، وهذا وحده يضرب كل طموحات أردوغان، لأن الشعب التركي لن يسمح بالمتاجرة بقوته اليومي.

المؤشرات السلبية في الداخل، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، تتزامن مع خط مشابه خارجياً، فأوروبا ترفض أردوغان، ودول المنطقة تعاني من تدخلاته الإرهابية واللاأخلاقية، ولكن لابد من المراهنة على حركة شعبية تقلب جميع موازينه، لأن من يعتقل 37 ألف شخص، وأقال نحو 75 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد قوات الأمن، وأغلق مئات الجمعيات ووسائل الإعلام، وسجن أكثر من 120 صحفياً، و10 من أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي لن يمرّ دون عقاب.

علي اليوسف