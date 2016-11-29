“قلب واحد.. شعب واحد” في احتفالية لطلائع البعث بحلب

حلب-معن الغادري-عمار العزو:

تحت عنوان “قلب واحد.. شعب واحد”، أقام فرع طلائع البعث بحلب، أمس، احتفالية فنية في معهد الأخوة، جسّد خلالها طلائعيو حلب بأجسادهم قلباً وبداخله حلب، وأطلقوا بالونات حمراء تحمل معها رسائل محبة وسلام لأهلنا في شرق حلب الذين يرزحون تحت ظلم العصابات الإرهابية التكفيرية، ووجهوا العديد من الرسائل لأن تعود حلب واحدة موحّدة، بلد المحبة والسلام، ويعود أطفالها إلى المقاعد المدرسية، ويعود الأمن والأمان بعد تطهيرها من الإرهاب.

وبيّن الدكتور عبد القادر دملخي، رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي، أن رسائل هؤلاء الأطفال أبلغ رسالة في وجه الإرهاب: أن اتركوا سورية وغادروها من حيث جئتم، كنا نعيش بأمن وأمان وحرية يحسدنا عليها العالم أجمع، واليوم بعد دخولكم بحريتكم المزعومة افتقدنا الأمن والأمان والحرية والعلم.

من جانبها أوضحت رنا اليوسف أمين فرع الطلائع أن أطفال حلب اليوم يشكلون بأجسادهم قلباً واحداً يتسع للجميع، ويرسلون بذور السلام والمحبة لإخوانهم في شرق حلب ويطلبون منهم العيش سوية والذهاب إلى المدارس وإعادة بناء ما دمره الإرهاب.

وقدم الأطفال خلال الاحتفالية أناشيد وطنية ورقصات فنية عبّرت عن حبهم لوطنهم وقائده السيد الرئيس بشار الأسد.

وتحت عنوان “المصالحة الوطنية من أجل حلب” أقامت نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين ندوة أكد من خلالها المشاركون على أهمية المصالحة والمسامحة.

وبيّن الدكتور جمعة شباط استاذ العلاقات الدولية في جامعة حلب أهمية مرسوم العفو رقم 15، والذي تمّ تمديده بموجب المرسوم 32، ودعا بموجبه كل من تورّط برمي السلاح والعودة إلى حضن الوطن، لافتاً إلى أن المصالحة هي عملية عقلية تقارب ما آلت إليه الأمور وما كانت عليه سابقاً.

وأشار الشيخ عمار دياب إلى منهجية المصالحة في القرآن الكريم والسلم والسلام، مستعرضاً الآيات التي تحثّ على الصلح وتنبذ الحرب، في حين أوضح الأب الياس عدس، مرشد الطائفة المارونية بحلب، استراتيجية المصالحة والمسامحة في الكتاب المقدّس “الانجيل”، داعياً أبناء سورية للجلوس على طاولة الحوار ونبذ الأفكار الإرهابية.

واستعرض الدكتور عبدالله جراح رئيس فرع نقابة الصيادلة دور المنظمات الشعبية في مجال نشر ثقافة المصالحة وتعزيز العمل المشترك في هذا المجال.

حضر الندوة فعاليات حزبية ونقابية وحشد من المدعوين.