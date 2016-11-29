“النهج المقاوم .. آفاق وتحديات” في ندوة بجامعة البعث

حمص ــ نزار جمول:

ركزت الندوة الحوارية “النهج المقاوم ــ آفاق وتحديات” التي أقامها فرع جامعة البعث للحزب أمس احتفاءً بأعياد التشرينين على المقاومة الوطنية التي تميزت بعشق الوطن ومقاومة الفكر الإرهابي التكفيري، بمشاركة الرفاق عمار دراق السباعي أمين فرع الحزب في حمص والدكتور محمد عيسى أمين فرع الحزب في جامعة البعث وطلال البرازي محافظ حمص والدكتور أحمد مفيد صبح رئيس جامعة البعث.

في المحور الأول أشار الرفيق السباعي إلى أهمية المقاومة كنهج تأسس في ظل التصحيح المجيد وتمرس هذا النهج في حرب تشرين التحريرية بعد أن سجل الجيش العربي السوري انتصارات كبيرة على العدو الصهيوني محطماً المشاريع الاستيطانية، واعتبر أن استمرارية النهج المقاوم هو الطريق لحماية سورية القوية بجيشها وشعبها وقائدها والكل مسؤول عن حمايتها، الأمر الذي يتطلب العمل بروح وطنية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وفي المحور الثاني تحدث الرفيق عيسى عن المقاومة وماهيتها، معتبراً إياها مجموعة أهداف يعيشها الشعب السوري لحظة بلحظة مع صمود ومقاومة الوطن من خلال انتصارات أبطاله الميامين في الجيش العربي السوري في ميادين القتال، وبين أن سورية تخوض حرباً تستهدف وجودها وكرامتها وشرفها وثقافتها وتاريخها، مؤكداً أن السوريين سيحمون سوريتهم وسيدافعون عن هويتهم وعروبتهم وقوميتهم وسيحمون كل حبة تراب على أرض هذا الوطن.

في المحور الثالث أكد البرازي أنه علينا أن نطمئن على مستقبل سورية طالما أن شبابها يتمتعون بالوعي والثقافة والعلم، مشيراً إلى أن حماية سورية واجب أخلاقي ووطني يحتم على الجميع القيام به وكل من موقعه، وأن الجميع معنيون بإحياء تاريخ الرموز الوطنية الشريفة التي دافعت عن سورية وصنعت تاريخها ومستقبلها.

واختتم صبح الندوة وأكد أن جامعة البعث تجسد أحد أوجه المقاومة ضد الإرهاب ومحاربة الفكر التكفيري الوهابي الرجعي، وناشد الطلبة بأن يجدّوا في الدراسة من خلال الإصرار على متابعة التحصيل العلمي باختلاف درجاته، معتبراً أن الطلبة مقاومون يبنون الوطن بسواعدهم لأنهم عماده ومستقبله.

وفي الختام قدم العديد من الطلبة وكوادر الجامعة مداخلات تميزت بطروحاتها الجادة التي تخص المقاومة وآفاقها المستقبلية.

حضر الندوة الرفاق أعضاء قيادة فرع الجامعة للحزب وفعاليات سياسية وإدارية ونقابية وحشد طلابي كبير.