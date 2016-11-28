الشركاء يبادرون وعلينا التقاط الفرصة

دمشق-البعث:

ثمة إشارات وجهها الشركاء الشرقيون نعتقد بوجوب التقاطها وتوظيفها ضمن مسارات التوجّه شرقاً، الذي اعتمدناه بديلاً عن شراكة الأوروبيين، الذين بادروا سورية بعقوبات اقتصادية على خلفيات سياسية بقالب عدواني، ولعل أبرز هذه الإشارات ما نقل عن نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين بأن روسيا ستستورد الخضراوات والفواكه السورية منوّهاً بجودتها.

إن مقتضيات المرحلة بالذات تستدعي حشد كل الإمكانيات لإقامة علاقات تعاون استراتيجي مع الدول المرشّحة كبديل عن أوروبا، وفق شروط تلزم جميع الشركاء باستيعاب منتجاتنا الزراعية، وعلى جهاتنا الحكومية المعنية أن تستفيد من أخطاء الماضي بحيث تعتمد مبدأ التعامل بالمثل، وألا تدخر جهداً لترسيخ الصادرات السورية كمكوّن لا يمكن للشركاء الاستغناء عنه.