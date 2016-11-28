فيون يفوز بانتخابات يمين الوسط: ولاية هولاند مثيرة للشفقة فاز فرنسوا فيون على آلان جوبيه في انتخابات أحزاب يمين الوسط في فرنسا لمرشح الرئاسة.

ونال فيون نسبة 69.5 % من الأصوات في الجولة الثانية، مقابل 30.5 % لمنافسه رئيس الوزراء الأسبق آلان جوبيه.

وبعد ظهور النتائج الأولية، التي بيّنت فوز فيون، الذي شغل منصب رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أعلن جوبيه دعمه لمنافسه بعد اقراره بهزيمته.

وأشاد فيون بفوزه، الذي “قلب كل السيناريوهات المعدّة مسبقاً”، وقال: “من واجبي الانتصار على الرجعية والتطرّف وعلى اليسار الفاشل”.

ووصف مرشح الرئاسة الفرنسية، عن يمين الوسط، ولاية الرئيس الحالي فرنسوا هولاند “كانت مثيرة للشفقة”.

يذكر أن فيون يتبنى مواقف مناقضة لهولاند، ولسلفه اليميني نيكولا ساركوزي، بتأكيده ارتكاب فرنسا أخطاء بسياساتها إزاء سورية، حيث دعا في تصريحات له العام الماضي إلى دعم القوات القادرة على هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي على الأرض، ومن بينها الجيش العربي السوري، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سورية.

وكان فيون حقق فوزاً مفاجئاً في الدورة الأولى للانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، والتي تنافس فيها مع جوبيه، وساركوزي، الذي مني بهزيمة لم تؤهّله للاستمرار بالمنافسة ما اضطره لإعلان اعتزال الحياة السياسية إثر هذه النتائج.