النبك تكرّم أسر الشهداء وجرحى الجيش في القلمون الهلال: سورية كانت وستبقى عصية على شذاذ الأفاق

ريف دمشق-بلال ديب:

احتفاءً بالذكرى السادسة والأربعين لقيام الحركة التصحيحية المجيدة، أقامت الهيئة المركزية لمتابعة أسر الشهداء في محافظة ريف دمشق، وبالتعاون مع أهالي منطقة النبك، حفلاً في مدينة النبك بريف دمشق، لتكريم أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري في منطقة القلمون، حضره الرفيق الأمين القطري المساعد للحزب المهندس هلال الهلال، والرفيق رئيس مكتب الشباب القطري المهندس عمار الساعاتي.

ونقل الرفيق الهلال تحيات الرفيق الأمين القطري للحزب السيد الرئيس بشار الأسد لأسر الشهداء والجرحى ولأهالي القلمون الأشم، وأضاف: من يريد أن يعرف كيف صمدت سورية وانتصرت فليأتِ إلى النبك درة القلمون، وتابع: نحن اليوم معكم في وقفة عز وافتخار، ولنستمد منكم ومن صلابتكم وقدرتكم العزيمة، ولنتعلّم كيف يكون حب الوطن والتضحية في سبيله، وشدد على أنه بفضل الدماء الطاهرة، التي روت تراب الوطن والتي قدّمها أبناؤكم وإخوانكم الأكارم، ظلت سورية وستبقى عصية على شذاذ الأفاق.

وأضاف الرفيق الهلال: لقد أثبت أبناء القلمون، المتكافلون اجتماعياً، أنهم جسد واحد خلف بواسل جيشنا العربي السوري، وهو يسطّر أروع الملاحم في كل بقاع سورية، وأثبتوا بحس عال من المسؤولية بأنهم نعم الأبناء لهذا الوطن، وتابع: يحقّ لكم أن تفخروا بأنكم جعلتم هذه المنطقة عصيّة على التنظيمات الإرهابية، التي حاولت مراراً وتكراراً اختراقها، فكنتم أبناء سورية الحقيقيين، الذين راهنوا على الوطن وقائد الوطن وكسبوا الرهان، وشدد على حتمية فشل كل مخططات الإرهاب، وأن النصر بات خلف ظهورنا، بفضل التلاحم الذي يجمع الشعب والجيش والقوات الرديفة، ويقودهم بكل اقتدار وحكمة وشجاعة القائد الأبي السيد الرئيس بشار الأسد.

وتمّ تكريم حوالي 185 أسرة شهيد، ونحو100 جريح.

وتخلل الحفل، الذي أقيم في الصالة الرياضية بالمدينة، عدد من الفقرات الفنية، وعرض مسرحي عبر عن مكانة الشهداء، إضافة إلى مقتطفات شعرية قدّمتها الطفلة شهد خالد حموش تحدثت فيها عن مكانة الوطن وضرورة التضحية من أجله وحمايته.

وباسم أسر الشهداء أكد أحمد مصطفى الزعيلي، والد أحد شهداء المدينة، أنهم ربّوا ورعوا أبناءهم ليكونوا في خدمة الوطن والمجتمع، بينما أكدت الطفلة رهام ضاوي، التي استشهد والداها في بلدة سقبا بريف دمشق، أن أمها وأباها ذهبا فداء للوطن الذي يقدّم لها الحماية والرعاية وكل ما تحتاج إليه لاستكمال دراستها.

وبيّن الشيخ ياسر حافظ، مفتي منطقة القلمون، أهمية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مختلف المناطق ما يتطلّب من الجميع الوقوف معه لحماية وحفظ سورية التي تتعرّض لأشرس وأبشع حرب عرفتها البشرية.

وعبّر عدد من أسر الشهداء عن اعتزازهم وافتخارهم بشهادة أبنائهم، مؤكدين أن دماءهم ستبقى نوراً تستظل به الأجيال القادمة، وعلى المضي في بناء سورية.

وشدد علي أحمد سمسم على أن للشهادة مكانة عالية، بينما أشار محمد الجراح، أخ الشهيد أمير، إلى أهمية التكريم كونه يشعرهم بأن أرواح شهدائهم لا تزال معهم.

ولفتت أم الشهيد ابراهيم شريف القاضي إلى أن الشهادة أرفع القيم، مبينة أنه رغم فقدانها فلذة كبدها يبقى الوطن أغلى وأسمى، مشيرة إلى أنها ترى ابنها في بواسل الجيش العربي السوري الذين يحققون الانتصارات في كل أنحاء سورية.

وبعد انتهاء الحفل، تمّ تنفيذ وقفة تضامنية مع أهلنا الصامدين في مدينة حلب على أوتستراد حمص-دمشق.

حضر الحفل والوقفة الرفاق أمين فرع ريف دمشق للحزب الدكتور أحمد همام حيدر والمهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق, وعدد من الرفاق أعضاء قيادة الفرع, وقائد شرطة المحافظة، وأمناء الشعب الحزبية، وحشد جماهيري كبير من أهالي المنطقة.