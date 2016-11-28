المهندس خميس يعزي إيران بضحايا حادثة القطارين

بعث رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، أمس، ببرقية تعزية باسم حكومة الجمهورية العربية السورية إلى الحكومة والشعب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضحايا حادثة اصطدام قطارين في طريق سمنان دمغان شمال شرق إيران.

وتوجّه رئيس مجلس الوزراء في برقيته “بأحر التعازي وأصدق المواساة بهذا المصاب الأليم”، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود حكومتها وشعبها قادرة على تجاوز جميع الصعاب، وأضاف: نسأل الله العلي القدير الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان قتل 40 شخصاً وأصيب 100 آخرون بجروح جراء حادث اصطدام قطارين في طريق سمنان دامغان شمال شرق إيران الجمعة.