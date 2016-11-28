الـقوات الـعراقيـة تواصـل تقـدّمـهـا غرب الموصل وتحرّر 4 قرى جديدة

استأنفت قوات الحشد الشعبي تحركها العسكري، وحرّرت قريتي المليحة وتل فارس الشمالي، بعد معارك شرسة خاضتها مع إرهابيي “داعش”، وتمكّنت من صد هجوم كبير للتنظيم التكفيري في منطقة الشريعة العليا، فيما أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” أن طيران الجيش وجّه ضربات أسفرت عن مقتل 54 إرهابياً وتدمير 3 عربات مفخخة في منطقتي المصايد والعذبة جنوب الموصل.

وأفاد مصدر أمني في محافظة نينوى: إن قوات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير قريتي العجبوري والفطسة، التابعتين لقضاء تلعفر، ورفع العلم العراقي فوق مبانيهما، وأضاف: إن القوات الأمنية تمكّنت من قتل مجموعة كبيرة من إرهابيي “داعش” بعد الاشتباك معهم داخل القريتين.

من جهته أعلن قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جودت، مقتل خمسة متزعمين من تنظيم “داعش” الإرهابي، بينهم شيشاني، بقصف صاروخي استهدف مقرّاً لهم في تلال قرية أبو سيف المطلة على مطار الموصل، فيما أعلنت قيادة عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار مقتل 15 إرهابياً من “داعش” في منطقة المدهم شمال غرب حديثة، إضافة إلى تدمير 3 آليات لهم، ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة.

في المقابل استشهد 28 مدنياً وأصيب نحو 50 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بقصف نفذه إرهابيو “داعش” على الأحياء السكنية في مناطق المصارف والجامعة والقاهرة المحرّرة شمال الموصل.

وفي ردود الأفعال على إقرار البرلمان العراقي قانون الحشد الشعبي، أكد القيادي في التحالف الوطني العراقي موفق الربيعي في بيان صحفي أن أي شخص أو وسيلة إعلام عراقية أو عربية أو أجنبية تصف هيئة الحشد الشعبي بأي صفة مسيئة، ومنها ما يسمى الميليشيات، سيكون تحت طائلة القانون العراقي، الذي يحاسب المسيئين للقوات الأمنية، وأضاف: إن الحشد الشعبي والقوات الأمنية بجميع صنوفها تمثّل العراق، ومن يسئ لهم فهو قد أساء للعراقيين، والقانون يستطيع حماية العراقيين من المسيئين محلياً أو إقليمياً.

وكالات