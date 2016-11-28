الإضراب العام يشل الخرطوم وأم درمان احتجاجاً على زيادة أسعارالوقود

شلَّ إضراب عام شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وتوقّفت حركة حافلات النقل العام، استجابة لدعوة المعارضة إلى إضراب لثلاثة أيام، احتجاجاً على زيادة أسعار الوقود.

وبدت ساحات وطرق رئيسية في الخرطوم، ومدينتها التوأم أم درمان، مقفرة صباح أمس، أول أيام الأسبوع، فيما توقّف عمل كثير من حافلات النقل العام، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وفيما فتحت مدارس الخرطوم أبوابها، فضّل كثير من الأهالي إبقاء أبنائهم في المنزل خشية اندلاع مواجهات بين متظاهرين وقوى الأمن.

ويأتي إضراب الأمس، بعد فض السلطات السودانية، السبت، تظاهرات سلمية لعدد من النساء، في العاصمة، احتجاجاً على حزمة الإجراءات الحكومية منذ بداية تشرين الثاني، التي قادت لرفع أسعار تعريفة المواصلات والسلع الاستهلاكية، بعد الإعلان عن رفع أسعار الوقود بنسبة 30 %.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، ومنها الأدوية، ما أثار ردود فعل غاضبة بين السكان، وتفاعل العديد من النشطاء السودانيين على موقع تويتر، مع الدعوات إلى الإضراب ونشروا صوراً وتعليقات.

وخلال العام 2013 اتخذت قرارات مماثلة لخفض الدعم على المحروقات، نتج عنه ارتفاع الأسعار بأكثر من 60 %، ما أدى إلى تظاهرات احتجاج، أسفر قمعها عن سقوط نحو مئتي قتيل، بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من عشرة أشخاص من زعماء المعارضة، محذّرة إياهم من أي تحرّكات احتجاجية، كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة، لكن مجموعات المعارضة الرئيسية دعت رغم ذلك إلى إضراب لثلاثة أيام ابتداء من الأمس.

وكالات