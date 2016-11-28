أحزاب وطنية تؤكد أن العالم خسر برحيل القائد كاسترو مناضلاً استثنائياً مجلس الشعب: سيبقى تاريخه بوصلة للشعوب المناضلة من أجل التحرّر

أعلنت سفارة جمهورية كوبا في دمشق عن فتح سجل للتعازي بفقدان القائد الثوري فيديل كاسترو اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية يوم الأحد المقبل الرابع من كانون الأول، وأشارت إلى أنها ستتقبل التعازي يومياً من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية السادسة مساء، وذلك في مقر إقامة السفير الكوبي بمنطقة المزة فيلات غربية.

وخلال جلسة مجلس الشعب، الخامسة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني، تلت الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس بياناً للمجلس تقدّمت فيه بأحر التعازي القلبية وعميق المواساة للشعب الكوبي الصديق وقيادته وبرلمانه برحيل القائد والزعيم الكوبي العظيم فيديل كاسترو، وأكد البيان أن إرث كاسترو وتاريخه، الذي تجلّى في العلاقات المتميّزة بين كوبا وسورية، سيمتد خلال المرحلة القادمة، وسيكون ركيزة للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأضاف البيان: فقدت الشعوب الحرة أحد قادتها ورمز نضالها، الذي أمضى عمره في مناهضة الاستعمار والامبريالية العالمية، فكان إلى جانب الثائر تشي غيفارا من أبرز قادة التحرّر الوطني والاستقلال في القارة الأمريكية في دعم حركات التحرّر العربية، وكان الصديق المخلص لسورية وللقضية الفلسطينية، وتابع: كلنا ثقة وأمل بأن الشعب الكوبي الصديق، الذي ناصر كاسترو وحمل مشروعه التحرّري السيادي الوطني قادر بقيادة الرئيس راؤول كاسترو على مواصلة مسيرة النضال والبناء، مسيرة التطوير التي جعلت من كوبا دولة قوية عزيزة.

ولفت البيان أنه لروح المناضل الثوري فيديل نقف باحترام وتقدير، وإلى الشعب الكوبي الصديق وقيادته وبرلمانه نتقدّم بأحر التعازي القلبية وعميق المواساة، وأكد أن التاريخ سيكتب أن هناك قائداً عظيماً قاد كوبا في أحلك الظروف الدولية، وفي أشد المنعطفات التاريخية، فحماها وبناها، وسيبقى هذا التاريخ المجيد البوصلة التي تهتدي بها الشعوب الحرّة المناضلة من أجل الحرية والسيادة والاستقلال.

كما رأى حزب الاتحاد الاشتراكي العربي أن العالم خسر برحيل القائد فيدل كاسترو مناضلاً استثنائياً أمضى حياته في الدفاع عن وطنه وفي بناء دولته وفي حماية شعبه، وفي مؤازرة حركات التحرر على امتداد العالم، وأضاف في بيان: “لقد كان الراحل الكبير حالة فريدة استمرت عقوداً من الزمن، وتركت بصماتها على خريطة العالم، وقدّمت أنموذجاً يحتذى للقدرة على مجابهة القوى الإمبريالية، وخاصة الأمريكية، التي حاولت إسقاط الثورة الكوبية بالتآمر تارة، وبالغزو المسلّح تارة أخرى، وبالحصار الاقتصادي الجائر تارة ثالثة، وبكل الوسائل القذرة الأخرى.

وأكد حزب العهد الوطني أن الشعوب الطامحة للحرية والاستقلال والمتطلّعة لغد أفضل فقدت برحيل كاسترو نصيراً ومثالاً فريداً على الصمود والتحدي، مشيراً إلى أن كاسترو وقف بكل صلابة في مواجهة الحصار الأميركي الخانق لبلاده حتى صارت رقماً كبيراً في الحسابات الدولية.

إلى ذلك اعتبر الحزب الشيوعي السوري أن مسيرة الزعيم كاسترو كانت مسيرة مناضل متفان في سبيل حرية شعبه، وأضاف: إن كوبا تميّزت بدعمها الثابت لقضايا التحرّر في العالم، بما فيها النضال التحرري للشعوب العربية.

البعث-سانا