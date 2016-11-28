“السوري القومي الاجتماعي” يقيم حفل استقبال بذكرى تأسيسه

دمشق-صلاح الدين إبراهيم:

بمناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيسه، أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي، مساء أمس حفل استقبال في فندق الشيراتون بدمشق، حضره الرفاق والسادة: يوسف أحمد رئيس مكتب التنظيم القطري، وشعبان عزوز رئيس مكتب العمال القطري، ونائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية عمران الزعبي، وعدد من أمناء أحزاب الجبهة الوطنية التقدّمية، ومن أعضاء مجلس الشعب، ومن ممثلي البعثات الدبلوماسية في دمشق، والفصائل الفلسطينية، وحشد من الشخصيات الفكرية والثقافية والإعلامية والدينية في سورية ولبنان.

ودعا رئيس الحزب، علي قانصوه، مجدداً إلى حشد كل الطاقات في ساحات القتال تحت لواء الجيش العربي السوري، وإلى قيام “مجلس تعاون مشرقي” للتنسيق بين دول الأمة في مواجهة الإرهاب والعدو الصهيوني، وأضاف: نحتفل بذكرى تأسيس الحزب في دمشق، عاصمة الأمة وقاعدة الصمود القومي وموطن حضارتنا الضاربة بعيداً في التاريخ، وتابع: بعد فشل الحروب العسكرية في لي ذراع المقاومة في فلسطين ولبنان أطلّ المشروع المعادي بلبوس الحرب الناعمة بهدف إسقاط مجتمعنا من داخله، باستخدامه المجموعات الإرهابية أداة في هذه الحرب، مستقدّماً إياها من كل اصقاع العالم إلى سورية-الحلقة المركزية في منظومة المقاومة والممانعة-ودعم تلك المجموعات بالمال والسلاح والإعلام والسياسة لتحقيق أهدافه، وشدد على أن سورية في حربها على الإرهاب أقرب إلى النصر من أي وقت مضى.

وشدد قانصوه على أن الشعب السوري وحده يقرّر مستقبله السياسي، فالحل السياسي إما أن يكون صناعة سورية أو لا يكون، وكل حلّ سياسي لا يحفظ وحدة سورية وتنوّعها ونهجها القومي مرفوض.

وفي تصريح لـ “البعث” قال قانصوه: إن سورية عاصمة المقاومة، والحرب العدوانية التي تتعرّض لها هدفها إسقاط نهجها القومي المقاوم، وأضاف: سورية تدفع ضريبة عنّا جميعاً، لذلك من واجبنا أن نقف إلى جانبها، لإنقاذ شعبنا من هذا المخطط الإرهابي الجهنمي، الذي يريد أن يقتل كل أسباب الحياة فيها وفي كل الأمة العربية، وأضاف: كلنا يقين أن الانتصار في سورية بات قاب قوسين أو أدنى.

من جانبه، قال بشار يازجي، عضو مجلس الشعب، ذكرى التأسيس فرصة للوقوف مع الذات وتقييم الماضي ووضع الخطط المستقبلية، التي تؤكد الانتماء للوطن، ونشر قيمه الحضارية والإنسانية.