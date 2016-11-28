قريباً البرج السكني النوعي في الديماس بالقالب المنزلق

دمشق-محسن عبود:

دخلت الشركة العامة للطرق والجسور تجربة فريدة من خلال تنفيذ مشروع البرج السكني الأول من نوعه في سورية، والذي سيقوم فرع دمشق وريفها بتنفيذه بخبرات وكوادر وطنية بطريقة القالب المنزلق، والتي تمّ تنفيذ كافة صوامع الحبوب بتلك الطريقة.

ويبدأ العمل بالمشروع وفق المهندس طارق اسماعيل مدير الفرع بداية الشهر القادم لصالح المؤسسة العامة للإسكان في منطقة الديماس السكنية، وأضاف: إن الفرع تعاقد مع عدة جهات عامة لتنفيذ مشاريع قيمتها بمئات الملايين، منها ترميم صوامع الحبوب وترحيل الأنقاض من المناطق التي تمّ تحريرها من قبل الجيش العربي السوري في ريف دمشق، وبيّن أن الفرع يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع بكتلة مالية تقدر بملياري ليرة، موزعة بين صرف صحي وصيانة طرق مركزية في جرمانا ومعربا والهيجانة ودير علي وجبل الورد، وكذلك طرق حمص دمشق- دمشق بيروت- دمشق درعا- وطريق المطار الدولي، وأضاف: إن نسبة التنفيذ لهذه المشاريع تجاوزت لـ 90%.