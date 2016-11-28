“الحرفيون” في عددها الجديد

أصدر الاتحاد العام للحرفيين العدد الجديد من مجلة “الحرفيون” لشهري أيلول وتشرين الأول 2016 متضمناً افتتاحية وجملة مواد متنوعة حول: واقع الأثار السورية ودور المديرية العامة للأثار والمتاحف، والتراث الثقافي غير المادي في سورية، دمشق وحرفها التقليدية في عيون المستشرقين “لابدوس، الخط العربي وأسلوب المدرسة الدمشقية بين الأصالة والمعاصرة، سينما الخيال العلمي، وحرفة القباني في عصر المماليك.

جاءت الافتتاحية التي كتبها السيد ياسين السيد حسن رئيس الاتحاد بعنوان: “كتب على الشعب السوري القتال ولن يفرض عليه الاستسلام وسيقاتل حتى النصر”، وقال فيها: سنبني سورية الأقوى والأجمل بين الدول بأيدي السوريين الذين لم ولن يستكينوا بالدفاع عن أرضهم وشعبهم وعرضهم بكل الطرق الممكنة، وسيبقى الحرفيون رديفاً منيعاً للجيش العربي السوري البطل حتى التحرير والانتصار”.

كما اشتمل العدد نشاطات وفعاليات الاتحاد العام للجمعيات الحرفية وفروعه في محافظات القطر: دمشق وريفها، حلب، حماة، حمص، طرطوس، اللاذقية، السويداء، درعا، الحسكة.

وتضمن العدد تقريراً موسعاً حول المعارض والمهرجانات التي أقيمت بدمشق دعماً لترشيحها مدينة مبدعة الحرف التقليدية والفنون الشعبية، ودراسة هامة حول التراث الثقافي غير المادي في سورية، وواقع الحرف التقليدية في سورية وضرورات الاهتمام بتوثيقها والحفاظ عليها ودور الجهات الحكومية في دعم مسيرتها، إضافة الى دراسة هامة حول الزخرفة الإسلامية النباتية ( الدهان الدمشقي نموذجاً)، وعناوين أخرى مثل: فن التصوير العربي (المنمنمات)، الحكاية الشعبية، مهنة الطباعة، البيت الدمشقي والبعد الجمالي، المخطوط العربي: حفظه وصيانته وتيسير الانتفاع به.

وفي الكلمة الأخيرة تحدث رئيس التحرير ممدوح الحريري عن عظمة الشهادة والشهداء، وقال: “لنعشق الشهادة ما دامت هي الخلود، ولنبارك الشهادة والشهداء حتى زوال الظلم في كل ربوع بلادنا، هذه هي الفصائل التي يفخر بها السوريون، وها هي أخلاق السوريين وشهارهم الدائم الشهادة أو النصر”.