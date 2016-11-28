تنظيم مكتبات الأرصفة تحت الجسر لخدمة القراء

فاجأت محافظة دمشق “أبو طلال” بإبقاء بسطة الكتب التي تخصّه بعد حملتها الأخيرة لإزالة بسطات الألبسة وإشغالات الأرصفة التي أكلت كتفاً من شوارع “الشام”، وكان أصدقاء البائع الخمسيني من قرّاء ومثقفين قد كثرت زياراتهم إلى مستودعه الثري القابع بهدوء تحت جسر الرئيس، للاطمئنان على مصير كنزه الصغير -كما يصفه- ليفاجئنا والابتسامة تعلو وجهه بأن المحافظة استثنت بسطات الكتب، وقرّرت تنظيمها وترتيبها في رفوف تشبه المكتبة كمرحلة أولية، على أن تستكمل عمليات الترتيب لاحقاً.

أثناء حديث “أبو طلال” رافقناه بين كتبه المستعملة والمحمّلة بالغبار، ليشرح لنا علاقته الحميمة مع بعض القراء الذين يتردّدون بشكل دائم إلى بسطته، وكيف يزوّدهم بالرواية دون أخذ ثمنها على أن تردّ إليه بعد فترة، أي على مبدأ الاستعارة، وقد فرّق أبو طلال بين البائع المثقف والتاجر، حيث يهدف الأول إلى إثراء رغبة القارئ ثم بيع الكتاب حتى ولو بخسارة على عكس البائع التاجر الذي يضع نصب عينيه المربح، وبما أن أسعار معظم الكتب في المكاتب العامة مرتفعة الثمن، يفضّل أبو طلال الرجل البسيط والمثقف أن يكون من الصنف الأول.

استثناء إزالة بسطات الكتب من سجل محافظة دمشق ترك أثراً جميلاً لدى الشريحة التي تعتمد عليها كمصدر رزق، وترك البصمة الأجمل في نفوس الشباب والقارئين الذين ما زالوا يتخذون من الكتاب صديقاً حميماً، رغم أزيز الرصاص وغبار الحرب، وفي زحمة ارتفاع الأسعار وغلاء الكتب في المكتبات، لن يجد القارئ من ذوي الدخل المحدود وطالب الجامعة ملجأ له، سوى تلك البسطات الخشبية التي عزمت المحافظة على إيلائها كل الاهتمام، وترتيبها بشكل أنيق يبعث الراحة البصرية في عيون المارة، ويضفي لمسة جميلة على نفوس زوار ذلك الركن.

نجوى عيدة