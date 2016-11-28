مِن غَيرِ شاربَيه

بشرى الحكيم

وهكذا ما إن فرغ من قراءة كتابه “هكذا تكلّم زرادشت” حتى تمكّن الفيلسوف الشهير نيتشه من إحداث أثره الكبير في معجبه “سلفادور دالي” وبعيداً عن الحالة الفكرية والنفسية التي كان لكل منهما نصيب كبير منها؛ تميّز بها؛ تبدّت في تصرفات وانفعالات دالي المجنونة والغريبة التي كان أوردها في مذكراته، وكانت الومضة الأولى لولادة أسلوب عُرف به ومذهب فني خلّده في أعماله، فهو ما إن انتهى من الكتاب حتى دفعه الإعجاب بصاحبه إلى إطلاق الحرية لشاربه دقيقاً متشاوفاً شامخاً نحو الأعلى، وبقي محتفظاً به إلى أن انتهى أو انتهت منه الحياة، أما نيتشه؛ ذلك المفكر الأنيق الهادئ، ذو الصوت الخفيض، والضحكة الوديعة فعلى العكس تماماً امتلك شاربين كثيفين يخفيان أغلب ملامح وجهه السفلية، يشكلان الملمح الأول الذي يتبادر إلى الذهن فور ذكر اسمه؛ حيث رأى فيهما معاصروه قناعاً تخفّى الفيلسوف خلفه من ضربات زمن لم يكن عليه باليسير أبداً.

وما أكثر الشوارب! أنعدّدُ ونفَصّل؛ لا رغبة أبداً؛ إلّا أن التاريخ ما زال يذكّرنا ببعضها، صغيراً مثلاً؛ يشبه ثوباً قصيراً يتدلّى فوق شفة “هتلر” العليا ويعرف اليوم بشارب فرشاة الأسنان يميّزها الناظر حتى لو رآها وحيدة دون الوجه، والمفارقة المثيرة أنها كانت سمة اختارها فنان كان ولا يزال حتى اليوم ينتزع الضحكات أينما حلّت أعماله هو تشارلي شابلن، بينما الوجوم وسيل الدماء وصرخات الضحايا تتسارع فور ذكر معاصره الذي ما اختارهما إلا ليتسنى له ارتداء قناع يحتمي به من سلاح ضده.

> حين سمعت خبر رحيل جاري القديم “أبو علاء” تسارعت الصور في رأسي، طغى من بينها صورة شاربيه المميّزين اللذين لم يتخلّ عنهما يوماً؛ إذ لطالما تأمّلتهما وقلت في سرّي؛ لعلّ بإمكان الصّقر أن يقف بارتياح على هذا الشارب، أبو علاء كان ابن الحي، أيضاً ابن بلد كما يقال، بالمعنى الذي نعرفه ونحبّ لابن البلد، صوت جهوري، وروح طيبة مبادرة وقت الحاجة، هو النجدة الحاضرة لكل مستجير.

المرة الأخيرة التي رأيته بها، كان الصوت هو ما دلّني عليه، إذ لم أتمكّن من معرفة صاحبه، في ممر المشفى الطويل، الذي شهد قلقي وقلق الكثيرين ممن لا بد لانفجار كبير يقع في الحي أو قرب المنزل أن يرسلهم مقيمين أو زواراً إليها، يستدعون الآلهة للخروج بأقل الضرر الممكن. في الممر سمعت النداء لأعود إلى حيث خرج الصوت، لم أعرف الوجه أبداً، فقد حوّله حقد النيران إلى كرةٍ بيضاءَ ملساءَ مجرّدة من أية ملامح، قال لي: “أرأيت؛ لم يعُد للصقر شارب يقف عليه” قالها وهو يحاول الابتسام، ثم صمتنا نحن الاثنان.

وها هو ابن الحي “أبو علاء” وبعد سنوات من نار الحرب، يرحل وروحه الطيبة؛ وحيداً من غير شاربيه.