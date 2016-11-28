الصامتون..!

حسن حميد

بات من المؤكد أن الكثير من القناعات، والأمور، والأحوال، تهتز وتميد في أزمنة الحرب! ولا سيما حين تصير البلاد مهدّدة في وجودها، وتاريخها، وأرضها، وأهلها، وهويتها، وسيادتها، وسلامها! كل الشرائح الاجتماعية، والفئات، والطبقات يصيبها شيءٌ من رذاذ الحرب، وأي رذاذ مهول هو رذاذ الحرب!.

كثيرة هي الأدبيات من أخبار وأحداث وأفعال كاملة (وناقصة أيضاً) التي تبديها أزمنة الحرب، ولعل أهمها الشعور العام للناس المنادي بالدفاع عن الأرض والبشر والمقدسات والتراث والعزة الوطنية.. وقد غدت البلاد عرضة للأذيات والكواره والخراب والموت، ولكن بالمقابل يحدث أن تظهر انزياحات غير متوقعة، ومفاجئة، وعلى غاية من الانحدار والسقوط المريع، كأن يصطف نفرٌ من أهل البلاد مع الأعداء تأييداً لهم عماءً وجهلاً وطمعاً بالنوال المهين، (وكل ما يعطيه الأعداء هو نوال مهين وأكثر).

والأهم في وقت المداحمة مع الأعداء، وقد فُرضت الحرب على أهل البلاد، هو التلاحم الوطني الذي لا يعرف شرائح بعينها ولا طبقات ولا مذاهب، ولا جهات مكانية، ولا مرجعيات سوى مرجعية الوطن! من أجل الدفاع عنه بالجسد والروح والعقل معاً، لأنه ما من أحد ينظر نظرة المحب إلى أبناء البلاد المدافعين عن البلاد.. سوى الوطن!.

أذكر أنني قرأت في أدبيات الحرب العالمية الثانية التي شنّها هتلر على الاتحاد السوفييتي في زمن ستالين (الذي كُتب عنه كتابات غير مصدوقة، لأن سعيها المحموم كان يهدف إلى تشويه الرجل فكراً، وسلوكاً، وقيادةً، وصحة نفسية)، أنه استدعى كل القادة، سياسيين وعسكريين ومفكرين، الذين اختلف معهم قبل الحرب إلى اجتماع في مكتبه، وقد كانوا في السجون! (وقد ظن هؤلاء القادة أن استدعاءهم يعني قصّاً لرؤوسهم)، في مستهل الاجتماع قال لهم: جاء هتلر، جاءت الحرب. والاتحاد السوفييتي مهدّد في كل شيء، أمواته، وأحيائه، ماضيه، وراهنه، ومستقبله مهدّد، فما نحن صانعون لمواجهة هتلر!.

أتذكر هذه الجزئية من أدبيات الحرب العالمية الثانية لأقول ليس من المقبول الصمت في أثناء الحرب الأكول، الحرب المدمّرة التي تأتي على كل شيء! وهنا أخص أهل الرأي والتعبير، وأهل الكفاءات والمقدرة لأن صمت هؤلاء موجع وأليم مثله مثل جروح الحرب وويلاتها، فهو حارق مثل حرائق الحرب وأبشع، هؤلاء الذين كانوا يغرّدون على شاشات التلفزة مثل الطيور، وقد تزينوا بأحسن اللباس وأغلاه، ويدخنون تنباك الغليون على مرأى من الناس تعبيراً عن الأرستقراطية وفي مشهدية طاووسية! هؤلاء.. هم اليوم صامتون! صامتون أمام الخراب، والتدمير، والجهل، والتطرف، وحز الرؤوس، واغتصاب النساء، وتدنيس دور العبادة، وسرقة المتاحف، وتدمير الأوابد التاريخية، وتجنيد الأطفال بعد تدمير مدارسهم وخرابها! هؤلاء الذين جمعوا من المال الكثير، وحازوا المناصب المختلفة، وسافروا، وسكنوا الفنادق، وتمتعوا إلى أقصى درجات المتعة.. هم اليوم صامتون، وحرائق الحرب قرب حيطان بيوتهم!.

تُرى، والحال على هذا النحو، أسأل ما الذي تبقّى من وطنية هؤلاء الذين لم ينطقوا بكلمة واحدة على الرغم من هذه الأهوال، وكيف لوطنيّ يدّعي الثقافة والفكر أن يبتلع لسانه طوال سنوات خمس وأزيد؟!. ثم ما الذي تبقّى من أدبهم، وفكرهم، وثقافتهم؟! وأين هي وطنيتهم، وأين هو انتماؤهم! وهل هم خلق، ولهم مشاعر.. حقّاً؟!.

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