انطلاق مهرجان حمص المسرحي ..بعد توقف لثماني سنوات

حمص ــ نزار جمول

افتتحت فعاليات مهرجان حمص المسرحي الثاني والعشرين، بعد توقف لثماني سنوات كانت قبل هذا المهرجان بعام واحد ليثبت فنانو حمص عودة الروح لمسرحهم الذي تلاشى في سنوات الحرب، وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية تمثلت بمشهدين مسرحيين الأول للفنانين إفرام دافيد وخالد الطالب قدما فيه لوحة ساخرة عن الوضع المعيشي للمواطن خلال الحرب، وفي الثاني قدم الفنان المخضرم أحمد منصور مشهداً تمخض عنه الذكريات المسرحية التي شهدتها حمص خلال السنوات العشرين الماضية، واختتمت فرقة هامش المهرجان بأغاني عبرت عن الأصالة في الغناء العربي قدمها الفنان المبدع مصطفى دغمان، وبعض الأصوات الواعدة بقيادة الفنان مروان غريبة.

واعتبر توفيق الإمام معاون وزير الثقافة أن الجمهور سر نجاح المهرجان الذي تقدمه هذه المدينة الصامدة التي كانت معقلاً للمسرح في سورية، بينما أشار الفنان زهير رمضان أن هذا المهرجان هو الرد الحقيقي على الإرهاب الذي عاث فساداً في مدينة الفن والمسرح، وعودته مع جمهوره وعشاقه هي عودة للحياة بكل تفاصيلها.

الفنان تمام العواني اعتبر المهرجان عودة الروح لأجمل المدن حمص، وهو تظاهرة حضارية بعودة الفنانين إلى الخشبة مع جمهورهم الرائع، وعول شوقي الحسن “متابع” على المهرجان بالعودة الكاملة للحياة الطبيعية لحمص رائدة المسرح السوري، وسعدت الطالبة سجا الحسن بهذا المهرجان لأنه أدخل إلى نفسها البهجة وحب الحياة. وقد تم تكريم الفنان المسرحي بسام مطر وعرض فيلم عن أعماله.

حضر الافتتاح معاون وزير الثقافة توفيق الإمام والرفيق الدكتور محمد عيسى أمين فرع الحزب في جامعة البعث ونقيب الفنانين زهير رمضان ومدير المسارح والموسيقى عماد جلول وحشد كبير من متابعي وعشاق المسرح في حمص.