الفرقة السيمفونية الوطنية تقدّم اليوم “موسيقا رأيناها”

ضمن احتفالية “يوم الثقافة” وتحت عنوان “موسيقا رأيناها”، تحيي الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان أمسية موسيقية مساء اليوم في المسرح الكبير بدار الأسد للثقافة والفنون الساعة السادسة.

وقد اختارت الفرقة عدداً من أهم وأضخم الأفلام السينمائية العالمية لتعزف موسيقاها التصويرية التي حازت جوائز أكبر المهرجانات، نذكر منها: موسيقا من فيلم الرسالة للمؤلف الموسيقي موريس جار، واللحن الأساسي من فيلم المهمّة المستحيلة للمؤلف الموسيقي لالو شيفرين، وألحان من فيلم 007 لمونتي نورمان، وموسيقا حرب النجوم لجون وليامز، وألحان من فيلم تايتانيك لجيمس هونر، وسيد الخواتم لهوارد شور، والنمر الوردي لغوران بريغوفيتش.