المفكرة الثقافية

> تواصل ندوة “الثقافة في مواجهة الإرهاب” فعالياتها حيث تتركز مناقشات اليوم حول “مرتكزات المواجهة الثقافية للإرهاب”، وتبدأ جلستها الأولى في العاشرة صباحاً مع د.نضال الصالح بمحور “العلاقة بين المواجهة الثقافية والمواجهة المسلحة”، أما فيرا يمين فتناقش “دور وسائل الإعلام في صناعة الرأي العام ومواجهة الإرهاب”، بينما يتحدث عبد الله الشاهر عن “مهام الدولة الوطنية التعددية والديمقراطية وسيادة القانون”.

أما الجلسة الثانية فتبدأ في الثانية عشرة ظهراً مع د. عبد اللطيف عمران بموضوع “تعزيز مفهوم المواطنة وترسيخه في الوعي الاجتماعي” كما يشارك د. عاطف البطرس بموضوع “تنمية شعور الانتماء للوطن” أما د. حسين جمعة فيتحدّث عن “تعزيز ثقافة الحوار وقبول الاختلاف في الحياة العامة”، ويشارك الأرقم الزعبي بموضوع “نحو خطة لمواجهة الفكر الإرهابي”.

> يقيم فرع الحزب في جامعة البعث ندوة حوارية بعنوان “النهج المقاوم آفاق وتحديات” يتحدث فيها الرفيق الدكتور محمد عيسى أمين فرع الحزب بالجامعة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم في مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية.