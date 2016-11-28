مازن عباس في أعمال اجتماعية جديدة

بعد مشاركة الفنان مازن عباس بفيلم ردّ القضاء الذي وصفه في حديثه لـ”البعث” بأنه مشروع وطني يؤرّخ فيه لبعض أحداث الأزمة العظمى التي تواجهها سورية، وحصار سجن حلب المركزي من أكثر الأحداث قسوةً وهمجيةً، أضاف: أفتخر بأنني شاركت بهذا الفيلم الذي تكاملت فيه السوية الفنية، وحمل أبعاداً إنسانية على مستوى عالٍ من الحساسية وكان قريباً جداً من الناس لمقاربته الواقع. أما على صعيد الأعمال الدرامية الجديدة فسيطلّ عباس بكاركترات مختلفة في أعمال اجتماعية خفيفة، منها مسلسل “شبابيك” بتوقيع المخرج سامر برقاوي ويأخذ طابع المتصل – المنفصل، وتتناول كل حلقة مشكلة ما من خلال حياة زوجين، ويتطرّق إلى انعكاسات الأزمة على حياتنا، إضافة إلى مشاركته مع مهند قطيش بمسلسل “هواجس عابرة”، لكن الحدث الأهم هو مشاركته كما ذكر بحلقات “بقعة ضوء” العمل القريب إلى روحه والمحبّب إليه. الشيء الجديد الذي أخبرني عنه عباس أنه قريباً سيعود إلى خشبة المسرح بعد العمل التلفزيوني الذي شغله بمسرحية “زيتون” مع المخرج مأمون الخطيب، وضمن إطار المسرح أيضاً شارف على الانتهاء من كتابة فصول مسرحية بالتعاون مع شادي كيوان تتطرّق إلى وجع الناس خلال سنوات الأزمة من منظور إنساني بحت.

ملده شويكاني