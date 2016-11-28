مراد على آلة البزق في ثقافي المزة

يحيي الموسيقي آلان مراد أمسية موسيقية على آلة البزق في المركز الثقافي العربي بالمزة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة. ويعزف مراد في هذه الأمسية بمرافقة الموسيقي طلال غريب على آلة الإيقاع مجموعة من مقاطع موسيقية تنتمي إلى التراث السوري العريق، إضافة إلى ألحان من مكتبة الرحابنة العظيمة.

ومن المعروف أن مراد يهتم كثيراً بالتراث السوري ولاسيما الجزراوي، وقد استطاع أن يؤسّس لنفسه أسلوباً خاصاً في العزف، وخاصة من ناحية الإحساس حيث يمزج بين موسيقات المنطقة، ويبيّن في تصريحه لـ”البعث” أن تعلّقه بآلة البزق بدأ منذ الصغر حيث تعلم العزف عليها على يد عمه “جوان مراد” ومن ثم درسها في معاهد دمشق على يد الأستاذين محمد عثمان وسامر إيبو، وقد شارك في العديد من الحفلات مع فرقة شباب سورية وأوركسترا الموسيقا الشرقية بقيادة نزيه أسعد، كما شارك عازفاً مع فرقة بارمايا السريانية وآشتي الكردية في مهرجان قوس قزح بدار الأوبرا، إلى جانب العديد من الأمسيات الإفرادية في المراكز الثقافية وفي مسرح القباني والحمراء ومجمع دمر الثقافي، كما قدّم عدة حفلات مشتركة وأمسيتي صولو في دار الأوبرا، واحدة منها كانت ضمن فعاليات مهرجان العزف المنفرد الذي أقيم مؤخراً.